Аль-Наср готовится к новому сезону в Австрии. Все внимание местных болельщиков приковано к главной звезде саудовского клуба и легенде футбола Криштиану Роналду.

Болельщики заранее ждали приезда Аль-Насра на базу, чтобы встретить "Эль-Бичо". В то время, как Роналду появился у входа фаны смогли пробиться ближе к своему кумиру, сообщает 24 канал со ссылкой на Mail Sport.

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Что сделала охрана Роналду?

Криштиану Роналду был немного удивлен и остановился на мгновение у входа, где стояли фанаты. Однако в дело вмешалась личная охрана легендарного португальского футболиста.

Охранники Роналду вынуждены были применить силу, чтобы оттеснить фанатов от звезды Аль-Насра. Криштиану спокойно зашел в здание, но неприятный инцидент попал в объективы камер.

Видео эпизода с участием личной охраны разлетелось по социальным сетям, а сам вызвал бурное обсуждение. Пользователи, как осуждают действия охраны Роналду, так и защищают личное пространство и безопасность футболиста.

Охрана Роналду вытолкала фанатов: смотрите видео

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду отметился голом за Аль-Наср на сборах в Австрии. Легендарный португалец помог саудовскому клубу одержать победу в контрольном матче.