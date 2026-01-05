"Кому-то станет стыдно": менеджер Карпат прокомментировал скандальный побег из Украины

Бывший заместитель гендиректора Карпат Олег Авдыш впервые дал комментарий относительно своего выезда из Украины. Футбольный функционер уже почти год находится за границей.

После зимних зарубежных сборов львовских Карпат Олег Авдыш не вернулся в Украину. Почти год прошел с того времени, как функционер дал первый комментарий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Как Авдыш объяснил выезд из Украины?

Бывший заместитель гендиректора Карпат выразил благодарность клубу, в котором проработал полгода. В феврале 2025 года Авдыш вынужден был поставить менеджерскую и бизнесовую деятельность на паузу.

27-летний функционер отметил, что с начала полномасштабной войны жил в Киеве и не планировал уезжать из Украины, хотя имел много возможностей. По своей работе он несколько раз выезжал за границу и всегда возвращался в назначенный срок, а потому попросил прекратить спекуляции.

Во время зимних сборов 2025 года у менеджера Карпат "произошли личные обстоятельства", из-за которых он вынужден был там остаться. Сейчас Авдыш не захотел рассказывать деталей, но пообещал приехать в Украину.

После своего возвращения, как только у меня будет такая возможность, и когда мне жизненные обстоятельства позволят, я обязательно лично прокомментирую и расскажу все причины. И тогда, возможно, кому-то станет стыдно за те вещи, которые они говорили,

– заявил Авдыш.

Что известно о скандальном выезде Авдыша из Украины?