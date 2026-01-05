"Кому-то станет стыдно": менеджер Карпат прокомментировал скандальный побег из Украины
- Олег Авдыш, бывший заместитель гендиректора Карпат, не вернулся в Украину после зимних сборов 2025 года, объясняя это личными обстоятельствами.
- Авдыш заявил, что расскажет о причинах своего выезда после возвращения в Украину, однако не назвал конкретных сроков.
Бывший заместитель гендиректора Карпат Олег Авдыш впервые дал комментарий относительно своего выезда из Украины. Футбольный функционер уже почти год находится за границей.
После зимних зарубежных сборов львовских Карпат Олег Авдыш не вернулся в Украину. Почти год прошел с того времени, как функционер дал первый комментарий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
Как Авдыш объяснил выезд из Украины?
Бывший заместитель гендиректора Карпат выразил благодарность клубу, в котором проработал полгода. В феврале 2025 года Авдыш вынужден был поставить менеджерскую и бизнесовую деятельность на паузу.
27-летний функционер отметил, что с начала полномасштабной войны жил в Киеве и не планировал уезжать из Украины, хотя имел много возможностей. По своей работе он несколько раз выезжал за границу и всегда возвращался в назначенный срок, а потому попросил прекратить спекуляции.
Во время зимних сборов 2025 года у менеджера Карпат "произошли личные обстоятельства", из-за которых он вынужден был там остаться. Сейчас Авдыш не захотел рассказывать деталей, но пообещал приехать в Украину.
После своего возвращения, как только у меня будет такая возможность, и когда мне жизненные обстоятельства позволят, я обязательно лично прокомментирую и расскажу все причины. И тогда, возможно, кому-то станет стыдно за те вещи, которые они говорили,
– заявил Авдыш.
Что известно о скандальном выезде Авдыша из Украины?
- Напомним, что Олег Авдыш – сын известного тренера Полесья и функционера Заи Авдыша. Свою деятельность он также связал с футболом.
- Сначала Олег был футбольным агентом и занимался консалтингом. В частности он помогал комплектовать львовские Карпаты во время выступлений в Первой и Второй лигах. С октября 2024 года получил должность заместителя генерального директора львовского клуба.
- Зимой 2025 года "львы" проводили тренировочные сборы в Турции. После их завершения вся делегация Карпат должна была вернуться в Украину. Однако Олег Авдыш самовольно остался за границей.
- Руководство львовян отреагировало на поступок своего работника, уволив его с должности. С того времени Олег Авдыш не комментировал выезд из Украины, опубликовав первое сообщение в социальных сетях 8 августа 2025 года.