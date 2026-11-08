"У него проблемы": легенда Динамо рассказал правду о здоровье Олега Блохина

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Ни сам Блохин, ни члены его семьи, ни друзья не раскрывали подробностей о его состоянии. Первым пролил свет на проблемы легенды в комментарии для "Украинского футбола" лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года Олег Саленко.

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Что с Олегом Блохиным

5 ноября Блохину исполнилось 74 года – но он уже несколько недель не появляется на публике. Самым досадным стало отсутствие легендарного нападающего в Лондоне на церемонии Ballon d'Or, где он в должен был быть в компании Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

Официально Украинская ассоциация футбола сообщила, что Блохин не поехал в Британию из-за состояния здоровья. Но подробностей в этом сообщении не было.

Раскрыл тайну другой бывший динамивец Олег Саленко. По его словам, у Блохина проблемы со спиной. Бывший нападающий пожелал своему коллеге по амплуа скорейшего выздоровления.

День рождения Блохина

В день рождения Блохину поступило немало поздравлений от всего украинского футбольного бомонда. Лучшему футболисту Европы 1975 года направил открытое поздравительное письмо президент "Динамо" Игорь Суркис. Также с поздравительным словом обратился через прессу другой известный нападающий "Динамо" Виктор Леоненко.