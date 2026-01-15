История любви Блохина и Дерюгиной: что известно о звездной паре и почему они расстались
- Олег Блохин и Ирина Дерюгина стали самой звездной парой в истории украинского спорта.
- Пара прожила вместе 19 лет и вырастила дочь Ирину, которая проявила себя в гимнастике и на телевидении.
Олег Блохин стал выдающейся фигурой для украинского мира спорта. Легенда Динамо был первым украинцем, которому удалось завоевать Золотой мяч.
При этом Блохин запомнился не только спортивной карьерой, а еще и звездными отношениями в личной жизни. Первой женой футболиста была известная гимнастка Ирина Дерюгина, сообщает 24 Канал.
Как познакомились Блохин и Дерюгина?
Пара оформила отношения в 1980 году, но романтика между ними возникла раньше. Дерюгина получила серьезную травму и нуждалась в срочной операции.
Именно при таких обстоятельствах она и познакомилась с Блохиным в конце 70-х. Игрок Динамо нашел квалифицированного специалиста для операции и даже сам отвез девушку в больницу.
После этого их роман начал развиваться. Ирина и Олег стали чаще ходить на свидания. Дерюгина поразила футболиста своей грацией, изяществом и внутренней силой.
Семейная жизнь и рождение дочери
Пара начала вместе праздновать Новый год и через несколько дней после праздника Блохин сделал Дерюгиной предложение. В 1980-м их брак стал громким событием для всего спортивного мира СССР.
Блохин и Дерюгина образовали звездную пару / фото из открытых источников
Через три года Ирина родила дочь, которую назвала своим же именем. При этом Дерюгина-старшая не бросала гимнастику, продолжала ею заниматься и потом стала тренером. По пути мамы пошла и Ирина Блохина.
Она занималась гимнастикой, а также проявила себя в шоу-бизнесе и на телевидении. В 2012 году дочь легенды Динамо стала ведущей футбольной передачи, пока ее отец тренировал сборную Украины на домашнем Евро.
Ирина Дерюгина с дочерью / фото из открытых источников
Пара признавалась, что обожала дочь и вкладывала в нее все возможные ресурсы. Однако сам брак оказался долгим, но не вечным. В 90-е Блохин уехал тренировать в Грецию, тогда как Дерюгина с дочкой жили в Украине.
Почему развелись Блохин и Дерюгина?
А в 1999 году стало официально известно о разводе пары, после 19-ти лет семейной жизни. Тогда было мало известно о причинах разрыва отношений, но позже Дерюгина пролила свет на мотивы такого поступка.
Это была моя инициатива по разводу. У Олега был сложный характер, это давало сложности. Расставались по-разному, бывало и плакали. Держать это все эмоционально было трудно. Каждый человек в какой-то момент что-то себе позволяет. Иногда я жалела из-за развода. Возможно, не хватило выдержки, возможно, ума. В семье должны давать друг другу что-то. Мне тоже хотелось что-то получать, но у меня этого не было,
– признавалась Дерюгина.
Ирина после этого имела еще один брак, который также не стал долгим. В свою очередь Блохин довольно быстро нашел новую возлюбленную по имени Анжела, на которой женился уже через год после развода с Ириной.
От нового брака у экс-футболиста родились еще две дочери – Анна и Екатерина. Обе девушки увлекаются теннисом, но не на профессиональном уровне.
Какие достижения Блохина и Дерюгиной в спорте?
- Блохин является легендой киевского Динамо, за которое выступал с 1969 по 1988 годы. С киевлянами он выиграл 19 трофеев, в том числе два Кубка обладателей Кубков.
- Наиболее ярким моментом в его карьере стала победа в Суперкубке УЕФА-1975. В том же году нападающий стал обладателем Золотого мяча.
- Пиком тренерской карьеры Блохина стал выход со сборной Украины на чемпионат мира-2006, где команда дошла до 1/4 финала. Также Блохин возглавлял "сине-желтых" на домашнем Евро-2012. Там "сине-желтые не вышли из группы.
- В свою очередь Дерюгина выросла в спортивной семье. Ее отцом был олимпийский чемпион Иван Дерюгин, тогда как мать Альбина тренировала художественную гимнастку.
- Дерюгина Ирина неоднократно становилась чемпионкой СССР, Европы и мира. Гимнастке принадлежит историческое достижение для СССР. Она была единственной в истории страны, кто дважды становился чемпионкой мира, – в 1977 и 1979 годах.
- После завершения карьеры Ирина вместе со своей мамой Альбиной основали "Школу Дерюгиных". Там она работала тренером, а сейчас бывшая спортсменка является президентом Федерации художественной гимнастики Украины.