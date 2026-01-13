"Он сделал ей очень больно": Дерюгина рассказала об отношениях Блохина с дочерью
- Ирина Блохина, дочь Олега Блохина и Ирины Дерюгиной, стала успешным тренером, но практически не общается с отцом.
- Дерюгина отметила, что Олег Блохин не видел свою вторую внучку и вообще не общается с внуками, что она считает неправильным.
Дочь легендарного футболиста Олега Блохина и абсолютной чемпионки мира по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной Ирина Блохина стала успешным тренером. Оказывается, что обладатель "Золотого мяча" практически с ней не общается.
Ирина Дерюгина считает, что ее бывший муж поступает очень неправильно. Дочь она называет своей "первой победой", пишет 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Гордона.
Смотрите также Разборки с женой Блохина, скандал в Испании: интересные факты о выдающейся гимнастке Дерюгиной
Что Дерюгина рассказала о Блохине и дочери?
По словам заслуженного тренера, Ирина Блохина очень сильно любила своего отца. Но он "очень много сделал ей больно в душу".
Так не поступают, такими дочерьми не разбрасываются. Я безумно горжусь Иришей. Она получила прекрасное образование, она стала прекрасной мамой. У нее двое детей. А папа (Олег Блохин) даже не видел вторую внучку и вообще с внуками не общается. Это неправильно. Мужчина должен быть мужчиной до конца,
– сказала Дерюгина о ситуации в семье.
Как сложилась жизнь Ирины Дерюгиной и Олега Блохина?
Звездные спортсмены поженились в 1980 году, через три года родилась дочь Ирина, которую в семье называют Иришей. Брак длился 19 лет.
Пара не сохранила хорошие отношения: Дерюгина утверждает, что не получала от Блохина ничего в ответ на свою любовь.
Блохин потом женился на другой женщине по имени Анжела и имеет еще двоих детей.