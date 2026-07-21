"Что это вообще за игра?": Блохин резко прокомментировал финал ЧМ-2026
Чемпионом мира 2026 года стала сборная Испании. В финальном матче испанцы встретились с Аргентиной и одержали минимальную победу со счетом 1:0. Исход матча решил гол, забитый в дополнительное время.
Бывший футболист и главный тренер Динамо, а также экс-тренер сборной Украины Олег Блохин поделился своими впечатлениями от финала чемпионата мира-2026. Свое мнение он высказал в комментарии для Sport.ua.
Блохин о финальном матче ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной
Блохин признался, что в целом турнир оправдал его ожидания, однако финальный матч стал для него неожиданностью из-за слабой игры аргентинской сборной.
Аргентина в финале вообще была никудышной. После матча ее игроки еще и устроили драку. Они больше грубили, чем играли в футбол. Если за 90 минут команда не нанесла ни одного удара в створ ворот, то как можно выиграть? Что это за игра вообще?,
– отметил он.
Бывший тренер сборной Украины также рассказал, что в финале болел за Испанию, но ожидал более конкурентного поединка.
Хотелось увидеть красивый футбол от обеих команд, но получилось так, что играла только Испания,
– сказал Блохин.
По его мнению, испанская команда вполне заслуженно завоевала титул чемпиона мира, что было очевидно не только по финалу, но и по выступлению команды на протяжении всего турнира.
Среди других сборных, которые произвели положительное впечатление, Блохин отметил Норвегию, Марокко, Египет и Кот-д'Ивуар.
В то же время главными разочарованиями чемпионата он назвал сборные Германии и Бразилии.
Не знаю, почему это так, но от этих команд я ожидал гораздо большего,
– подытожил Блохин.
Напомним, что исход исторического финала на стадионе "Мет-Лайф Стэдиум" в Нью-Джерси решил единственный гол Феррана Торреса, забитый на 106-й минуте второго овертайма.
Финал также вошел в историю тем, что впервые на чемпионатах мира ФИФА организовала масштабное шоу в перерыве между таймами. Перед болельщиками выступили Мадонна, Джастин Бибер, Шакира и группа BTS.
В течение 120 минут сборная Аргентины не нанесла ни одного удара в створ ворот Унаи Симона, а сборная Испании завоевала свой второй в истории титул чемпионов мира после триумфа на Мундиале 2010 года.