"Подумал, что это новогодняя шутка": как Блохин узнал о получении "Золотого мяча"

Легендарный Олег Блохин был первым украинским футболистом, который стал обладателем "Золотого мяча". Знаменательное событие произошло 50 лет назад.

30 декабря 1975 года форвард киевского Динамо Олег Блохин стал лучшим футболистом Европы. Через 50 лет легендарный футболист вспомнил, как узнал о получении "Золотого мяча", сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток FootballHub.

Как Блохин узнал о завоевании "Золотого мяча"?

Знаменитый динамовец готовился дома встречать новый 1976 год, когда ему позвонили журналисты. Сначала Блохин расценил их сообщения как шутку.

Это было перед Новым годом. Я помню, что у меня еще травма была. Мне позвонил кто-то из журналистов и сообщил, что я получил "Золотой мяч". Я думал, что это новогодний розыгрыш, а потому не поверил. А уже потом начали звонить иностранные и наши журналисты. Вот тогда я понял, что все серьезно,

– поделился воспоминаниями Блохин.

Отметим, что по итогом голосования France Football Олег Блохин опередил звезд мирового футбола – Франца Беккенбауэра и Йогана Кройффа. Украинец набрал 122 очка, а представители Германии и Нидерландов 42 и 27 баллов соответственно.

Кстати, киевское Динамо на своем сайте поздравило своего воспитанника с юбилейной датой получения "Золотого мяча".

Почему Блохин стал лучшим футболистом Европы в 1975 году?