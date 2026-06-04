Украинский чемпион мира пропустит важные соревнования в Риме из-за травмы

Прыгун в высоту Олег Дорощук должен был начать летнюю часть сезона участием в римском этапе Бриллиантовой лиги. Однако за день до начала турнира его имя исчезло из стартового протокола.

Чемпион мира в помещении объяснил, что его возвращение в сектор откладывается. Пока не гарантирован даже приезд Дорощука в Доху через две недели, пишет Суспільне Спорт.

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Что произошло с Олегом Дорощуком перед стартом в Риме?

Этап престижной легкоатлетической серии соревнований Бриллиантовая лига в Риме должен был стать для Олега Дорощука первым официальным турниром после того, как в марте украинец одержал историческую победу на чемпионате мира в Торуни.

Но нашему соотечественнику пришлось сняться с сектора буквально за десяток часов до соревновательного дня. Как объяснил сам Дорощук, причиной стало небольшое повреждение, от которого он сейчас восстанавливается.

Где Олег Дорощук планирует выступить дальше?

Теперь взгляд прыгуна направлен уже на этап в катарской Дохе, который состоится 19 июня. Хотя уверенности в том, что до этой даты спортсмену удастся решить все свои вопросы с функциональной формой, нет.

После Дохи ждать этап Бриллиантовой лиги, в программу которого будут входить прыжки в высоту, придется вплоть до 20 июля, это будут соревнования в Монако.

Какой сейчас лучший результат Олега Дорощука?

Личный рекорд украинца составляет 2,34 метра, его он продемонстрировал в прошлом году на чемпионате Европы в помещении.

На мировом первенстве для получения золота хватило и планки на высоте 2 метра 30 сантиметров.