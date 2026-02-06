Как отмечается в статье о Гончаренко, в послевоенные годы он с большим удовольствием катался на коньках. В течение нескольких лет он занимался самостоятельно, без тренера.

Какова история успеха Олега Гончаренко?

Хотя мать Олега была чемпионкой Украины по велоспорту, он необычно для своей семьи увлекся конькобежным спортом, который его по-настоящему вдохновлял. Его увлечение было еще более неожиданным, учитывая, что в послевоенном Харькове практически не было условий для занятий.

В 1953 году советская команда впервые с 1948 года приняла участие в чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходил в Хельсинки (Финляндия).

Кроме Олега Гончаренко, в соревнованиях принимали участие Борис Шилков, Владимир Сахаров и Валентин Чайкин.

Гончаренко одержал победы на дистанциях 5000 метров и 10 000 метров, занял второе место на 1500 метров и по сумме баллов в многоборье стал первым советским чемпионом мира.

На зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортина-д'Ампеццо Олег Гончаренко нес флаг советской сборной. Он завоевал две бронзовые медали на дистанциях 5000 и 10 000 метров.

После победы на чемпионате мира 1953 года в Хельсинки Олег Гончаренко получил широкую известность. Он получил многочисленные поздравительные телеграммы из-за рубежа и из Советского Союза, среди которых была короткая поздравительная телеграмма от знаменитого норвежского конькобежца Оскара Матисена. Эту телеграмму Гончаренко хранил всю жизнь.

