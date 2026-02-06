Як зазначається у статті про Гончаренка, у повоєнні роки він із великим задоволенням катався на ковзанах. Протягом кількох років він займався самостійно, без тренера.

Яка історія успіху Олега Гончаренка?

Хоча мати Олега була чемпіонкою України з велоспорту, він незвично для своєї родини захопився ковзанярським спортом, який його по-справжньому надихав. Його захоплення було ще більш несподіваним, враховуючи, що у післявоєнному Харкові практично не було умов для занять.

У 1953 році радянська команда вперше з 1948 року взяла участь у чемпіонаті світу з ковзанярського спорту, який проходив у Гельсінкі (Фінляндія).

Крім Олега Гончаренка, у змаганнях брали участь Борис Шилков, Володимир Сахаров та Валентин Чайкін.

Гончаренко здобув перемоги на дистанціях 5000 метрів та 10 000 метрів, посів друге місце на 1500 метрів і за сумою балів у багатоборстві став першим радянським чемпіоном світу.

На зимових Олімпійських іграх 1956 року в Кортіна-д'Ампеццо Олег Гончаренко ніс прапор радянської збірної. Він здобув дві бронзові медалі на дистанціях 5000 і 10 000 метрів.

Після перемоги на чемпіонаті світу 1953 року в Гельсінкі Олег Гончаренко здобув широку популярність. Він отримав численні вітальні телеграми з-за кордону та з Радянського Союзу, серед яких була коротка привітальна телеграма від знаменитого норвезького ковзаняра Оскара Матісена. Цю телеграму Гончаренко зберігав усе життя.

