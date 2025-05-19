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Sport News 24 Футбол Це не Ванат: легенда Динамо назвав найкращого гравця "біло-синіх" у чемпіонському сезоні
19 мая, 20:56
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Это не Ванат: легенда Динамо назвал лучшего игрока "бело-синих" в чемпионском сезоне

Егор Торяник
Основні тези
  • Динамо Киев досрочно стало чемпионом Украины в сезоне 2024/2025, это их 17-й трофей в истории.
  • Олег Кузнецов назвал лучшего игрока Динамо в чемпионской кампании.

В воскресенье, 18 мая, завершился 29-й тур УПЛ-2024/2025. В одном из матчей Динамо сыграло вничью против Черноморца. Таким образом "бело-синие" досрочно стали чемпионами Украины.

Для столичного клуба трофей чемпионата Украины стал 17-м в истории. Экс-игрок киевлян Олег Кузнецов назвал лучшего игрока команды в победном сезоне, сообщает 24 канал со ссылкой на Blik.

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Кого выбрал Кузнецов

Олег Кузнецов считает, что лучшим игроком Динамо в текущем сезоне был Николай Михайленко. Легенда "бело-синих" отметил, что полузащитник смог выиграть конкуренцию у Владимира Бражко.

Я бы отметил Михайленко. Он относительно молодой парень и сразу ворвался в основной состав, вытеснив сборника Бражко, который долгое время считался незаменимым. Михайленко действовал уверенно и не давал повода усомниться в своих действиях,
– сказал Кузнецов.

Экс-игрок столичного клуба высказался относительно ситуации вокруг Владимира Бражко в Динамо. По мнению Кузнецова, опорный полузащитник немного обиделся после того, как его не отпустили зимой в Вулверхэмптон.

Напомним, что Динамо обновило клубную эмблему после досрочного оформления чемпионства в элитном дивизионе Украины в сезоне 2024/2025.