"Многие поддерживают Путина и Лукашенко": украинская теннисистка выдала базу на Australian Open
- Украинская теннисистка Александра Олейникова высказалась против участия российских и белорусских игроков в теннисных турнирах, заявив, что многие из них поддерживают диктаторские режимы.
- Олейникова привела примеры поддержки режимов, в частности, вспомнила об Арине Соболенко, которая подписала письмо в поддержку Лукашенко, и Диану Шнайдер, которая получила награду от Путина.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года во многих видах спорта отстранили спортсменов из враждебной страны. Однако представители государства-агрессора остаются в теннисе, хотя и выступают под нейтральным флагом.
Александр Олейникова высказалась относительно российских и белорусских игроков на соревнованиях, в частности на Australian Open. Об этом сообщает французское издание L`Equipe.
Что Олейникова сказала о россиянах и белорусах?
По словам теннисистки ее очень больно и она считает это огромной проблемой. Спортсменка отметила, что то, что россияне и белорусы выступают на турнирах является неприемлемым, ведь их должны были отстранить, как в других видах спорта.
Олейникова заявила, что некоторые хотят сделать, что все они просто теннисисты, тогда как многие из них поддерживают диктаторские режимы в своих странах, и это легко доказать. По ее словам, это люди, которые имеют влияние и деньги и используют свои обиды, чтобы оправдать агрессию против Украины.
Они имеют голос. Они не только молчат - многие поддерживают Александра Лукашенко и Владимира Путина, из-за которых взрывы трясут мою квартиру в Киеве. Это несправедливо. Из-за них мой народ страдает,
– сказала Олейникова.
Кроме того, украинка отметила, что нейтральные теннисисты финансируют войну и поддерживают пропаганду. Также Олейникова подчеркнула, что из-за их действий гибнут мирные жители, в частности женщины и дети.
Также спортсменка привела примеры, как нейтральные теннисисты взаимодействуют со своей властью и поддерживают ее.
Например, о первой ракетке мира - Арине Соболенко. Вы знали, что в 2020 году она подписала письмо поддержки Лукашенко? Во время протестов в Беларуси, когда людей били на улицах за требования демократии, она заявила, что Лукашенко - ее президент,
– рассказала украинка.
Олейникова вспомнила, как россиянка Диана Шнайдер получила награду от Владимира Путина, а также заявила, что рада получить награду от своего президента. Также теннисистка привела пример, что некоторые спортсмены участвуют в турнирах "Газпрома", который является главным спонсором войны в Украине.
Там играл Даниил Медведев и многие другие. А я в это время просыпалась от взрывов. Вы считаете это нормальным?,
– резюмировала Александра.
Напомним, что ранее Олейникова пришла на пресс-конференцию после матча против Мэдисон Киз на Australian Open в футболе с призывом помочь Украине, сообщает Associated Press.
"Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских женщин и детей, но я не могу говорить об этом здесь", – говорится в надписи на футболке.
Что известно об Олейниковой?
В 2011 году Александра вместе с семьей вынужденно эмигрировала в Хорватию. Дело в том, что ее отец столкнулся с преследованиями власти Януковича, поэтому они переехали, чтобы спасти бизнес и избежать рэкета.
Спортсменка развила свою карьеру за рубежом, о она всегда себя чувствовала украинкой и поэтому представляет на турнирах именно родную страну.
Сейчас украинская теннисистка входит в первую сотню мирового рейтинга WTA – 92 место.