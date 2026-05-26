Во вторник, 26 мая, на корт вышли две представительницы Украины. О результатах в их матчах сообщает 24 Канал.

Кто из украинок смог выиграть в этот день?

Первой на корт вышла Ангелина Калинина. Ее матч против местной спортсменки Диан Парри Пари начался с оптимистичных 6:0 в пользу украинки в первом сете.

Правда, после выигрыша девятого сета в своей карьере с таким счетом 29-летняя Калинина не сумела удержать победный темп и уступила в двух следующих партиях – 2:6, 4:6.

Несколько позже на корт вышла Александра Олейникова. Украинка, которая в мировом рейтинге занимает 65 место, сошлась в матче первого круга с "нейтральной" россиянкой Еленой Приданкиной.

Спортсменка из соседней страны не входит в число 200 лучших в мире и разницу в классе между игроками было видно на протяжении всего матча. 6:1, 6:2 – в пользу Олейниковой.

Теннис. Женщины

Ролан Гаррос. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 1:2 (6:0, 2:6, 4:6);

Александра Олейникова (Украина) – Елена Приданкина – 2:0 (6:1, 6:2).

Отметим, что для 25-летней Олейниковой это первое выступление в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос-2026: что дальше?

В следующем круге Олейникова сыграет против победительницы пары Кимберли Биррел – Джессика Пегула (США). Фавориткой здесь является американская спортсменка, которая занимает пятую строчку мирового рейтинга.

Всего во второй круг пробились пятеро украинок: Марта Костюк, Элина Свитолина, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Александра Олейникова.

В четвертый соревновательный день, 27 мая, свой путь во втором круге продолжат Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Элина Свитолина. Розыгрыш одиночного разряда среди женщин продлится до 6 июня.