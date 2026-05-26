В этом же турнире выступал ее муж, Гаэль Монфис, который, к сожалению, потерпел поражение в своем матче. В интервью для "Чемпиона" Свитолина рассказала о своих впечатлениях от выступления и поделилась планами на будущее.

О чем рассказала Свитолина?

После матча украинка отметила, что довольна своим физическим состоянием и выдержанной нагрузкой в сложной игре на грунте.

Физически сейчас чувствую себя хорошо. Сегодняшний матч это подтвердил. Я выдержала нагрузку и теперь есть время на восстановление,

– сказала Свитолина.

Теннисистка также подтвердила, что продолжение борьбы за выход в Итоговый турнир WTA остается важной целью сезона, однако сейчас она больше сосредоточена на восстановлении и стабильном самочувствии.

Отдельно Свитолина рассказала о возобновлении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлсом, которое произошло после Олимпиады в Париже. По ее словам, стороны решили временно поработать во время американской серии турниров, после чего вернулись к полноценному сотрудничеству.

Теннисистка также отметила, что нынешний сезон складывается удачно, в частности после победы на турнире в Риме, но команда сознательно избегает перегрузки, чтобы избежать эмоционального выгорания в конце года.

В завершение Свитолина призналась, что хотела бы в будущем завершить карьеру в Украине: возможно, в киевском Дворце спорта, отметив, что такая идея является ее личной мечтой.

Хотела бы сделать это в Украине. Возможно, в столичном Дворце спорта. "Олимпийский", видимо, уже слишком (смеется). Но мне очень близка именно такая идея – попрощаться с карьерой дома. Это моя мечта,

– поделилась теннисистка.

Об Элине Свитолиной

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2020 года в Токио и действующая победительница престижного турнира WTA 1000 в Риме. Она занимает седьмое место в мировом рейтинге WTA и остается лидером украинского женского тенниса.

В 2022 году спортсменка временно приостановила профессиональную карьеру из-за беременности. Уже в 2023 году, всего через несколько месяцев после рождения дочери, она успешно вернулась в большой спорт, снова выступая на самом высоком уровне.

В июле 2021 года Элина вышла замуж за известного французского теннисиста Гаэля Монфиса, а в октябре 2022 года у супругов родилась дочь Скай.