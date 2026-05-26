У вівторок, 26 травня, на корт вийшли дві представниці України. Про результати у їх матчах повідомляє 24 Канал.

Хто з українок зміг виграти у цей день?

Першою на корт вийшла Ангеліна Калініна. Її матч проти місцевої спортсменки Діан Паррі парі почався з оптимістичних 6:0 на користь українки у першому сеті.

Щоправда, після виграшу дев’ятого сету у своїй кар’єрі з таким рахунком 29-річна Калініна не зуміла втримати переможний темп і поступилась у двох наступних партіях – 2:6, 4:6.

Дещо пізніше на корт вийшла Олександра Олійникова. Українка, яка у світовому рейтингу посідає 65 місце, зійшлась у матчі першого кола з "нейтральною" росіянкою Оленою Пріданкіною.

Спортсменка з сусідньої країни не входить до числа 200 найкращих у світі і різницю у класі між гравчинями було видно протягом усього матчу. 6:1, 6:2 – на користь Олійникової.

Теніс. Жінки

Ролан Гаррос. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція) – 1:2 (6:0, 2:6, 4:6);

Олександра Олійникова (Україна) – Олена Пріданкіна – 2:0 (6:1, 6:2).

Зазначимо, що для 25-річної Олійникової це перший виступ в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

Ролан Гаррос-2026: що далі?

У наступному колі Олійникова зіграє проти переможниці пари Кімберлі Біррел – Джесіка Пегула (США). Фавориткою тут є американська спортсменка, яка посідає п’яту сходинку світового рейтингу.

Загалом до другого кола пробились п’ятеро українок: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Олександра Олійникова.

У четвертий змагальний день, 27 травня, свій шлях у другому колі продовжать Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Еліна Світоліна. Розіграш одиночного розряду серед жінок триватиме до 6 червня.