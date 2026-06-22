Красюк объяснил, почему рекомендует Усику завершить карьеру

Александр Красюк поделился своими мыслями о будущем своего бывшего клиента Александра Усика. Промоутер высказался о дальнейших перспективах чемпиона мира и вероятности завершения его карьеры.

Как отметил Красюк, как болельщик он хотел бы, чтобы Усик еще долго выступал, поскольку считает его бокс настоящим "искусством". Об этом он рассказал в комментарии для sport.ua.

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Что Красюк сказал о завершении карьеры Усика?

Как опытный менеджер с более чем 20-летним стажем он смотрит на ситуацию прагматично и подчеркивает важность сохранения наследия спортсмена.

Очень не хотелось бы, чтобы наследие, которое мы создавали более 12 лет, было растрачено некомпетентным менеджментом,

– отметил он.

Также Красюк высказался о потенциальных преемниках украинских легенд супертяжелого веса. По его мнению, как в Украине, так и в мире пока нет боксера, который бы приближался по уровню таланта к Усику.

Он напомнил, что Украина уже имеет в своей истории выдающихся чемпионов, Виталия Кличко и Владимира Кличко, и назвал работу с ними большой честью.

Какой следующий бой может быть у Усика?

Наиболее вероятным следующим соперником украинского боксера является немец Агит Кабаел. В начале июня президент WBC Маурисио Сулейман утвердил обязательную защиту титула и официально назначил Кабаела претендентом на поединок с украинцем.

23 мая Усик одержал победу над звездой кикбоксинга Рико Верховеном, завершив бой техническим нокаутом в 11-м раунде. После этого активно обсуждалась возможность реванша.

Сам Усик неоднократно заявлял о стремлении вновь объединить все четыре главных пояса в супертяжелом весе. Для этого ему необходимо завоевать титул WBO, который сейчас принадлежит британцу Даниэлю Дюбуа.

Также Усик рассказал о плане своих заключительных боев в карьере, где третьим и финальным поединком перед завершением выступлений должен стать решающий бой трилогии против Тайсона Фьюри.