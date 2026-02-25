"Закона нет": Саладуха объяснила, лишат ли Бубку звания Героя Украины
- Ольга Саладуха считает, что статус "Герой Украины" стоит пересмотреть, поскольку он должен принадлежать тем, кто защищает государство.
- Лишить Сергея Бубку звания Героя Украины возможно через решение Президента, СНБО или суда, но законодательные изменения пока не оформлены.
Народный депутат Украины, бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала о своем отношении к тому, что предатель нашего государства Сергей Бубка продолжает обладать почетным званием Героя Украины.
По словам Саладухи, запрос у общества и спортивного сообщества на лишение привилегий Бубки и других деятелей без четкой гражданской позиции понятен. Но правовые механизмы остаются сложными, отметила народная избранница в комментарии 24 Каналу.
Что думает Саладуха о лишении Бубки звания Героя?
Народный депутат, которая работает в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, признает, что когда-то получение наград и титулов такими людьми как Сергей Бубка и Яна Клочкова казалось закономерным.
Своими спортивными достижениями в то время они такое звание заслужили. В тех реалиях, в которых тогда была страна. Теперь, считаю, в целом надо пересмотреть статус "Герой Украины". Прежде всего он должен касаться тех, кто защищает государство, рискует ради него жизнью,
– отметила чемпионка мира по легкой атлетике.
Возможно ли лишить Сергей Бубку звания Героя Украины?
На вопрос о роли парламента в пересмотре привилегий Бубки и других спортсменов-предателей Саладуха объяснила, что решение должны принимать компетентные органы.
Сейчас отобрать звание Героя могут Президент, Совет нацбезопасности и обороны с помощью санкций или суд.
Как говорит Ольга Саладуха, Верховная Рада же имеет немало системных вопросов по спорту, требующих голосования – в частности по санкционному пакету против россиян, которые осуществляют так называемые "спортивные аннексии".
В парламенте есть зарегистрированные законопроекты о лишении звания Героя Украины за коллаборационизм и государственную измену. Но оформить это в закон пока не получилось.
Почему общество требует лишить Сергея Бубку звания Героя?
- После начала полномасштабного вторжения россиян тогдашний президент НОК Сергей Бубка публично так и не осудил российскую агрессию.
- Журналисты-расследователи обвинили Бубку в ведении бизнеса с врагом.
- Во время скандала с дисквалификацией Владислава Гераскевича на Олимпийских играх Бубка никак не воспользовался членством в МОК для того, чтобы отстоять интересы Украины, после чего адвокат Гераскевича назвал звание Героя Украины у Бубки "исторической ошибкой".