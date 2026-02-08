"Был очень возбужден": старейший чемпион Олимпиады эффектно отпраздновал победу
Австриец Бенжамин Карл получил золотую медаль на Олимпийских играх в параллельном гигантском слаломе. 40-летний спортсмен установил рекорд по количеству медалей в сноуборде.
После этой победы Карл стал самым возрастным чемпионом Игр, опередив легендарного биатлониста Бьорндалена. Сразу после триумфа спортсмен эмоционально отпраздновал победу, сняв верхнюю одежду и показав торс на снегу, передает 24 Канал.
Как победил австриец?
В финальном заезде Карл опередил южнокорейца Кима Сан Кюма на 0,19 секунды и завоевал свое второе подряд олимпийское "золото" в этом виде.
Благодаря этой медали Карл стал первым сноубордистом в истории Игр, который получил четыре олимпийские медали - два "золота", "серебро" и "бронзу" в предыдущих Играх.
Этот успех стал кульминацией карьеры 40-летнего австрийца, который объявил, что планирует завершить спортивную карьеру после сезона.
Празднование без футболки вызвало фурор
После финиша Карл не сдержал эмоций – он снял несколько слоев одежды, стал на колени на снег и начал праздновать, демонстрируя торс и адреналиновый всплеск, пишет yahoosports.
Такой неожиданный жест спортсмен объяснил тем, что "был очень возбужден" и хотел почтить легендарного австрийского лыжника Германна Майера, который когда-то делал подобную праздничную позу.
Его яркий жест мгновенно обошел социальные сети и стал одним из самых обсуждаемых моментов Олимпиады 2026, привлекая внимание не только к спортивному результату, но и к личности самого атлета.
Интересные моменты на старте Олимпиады-2026
- Первое олимпийское золото для Италии в конькобежном спорте принесла Франческа Лоллобриджида - родственница известной актрисы, которую называли "самой красивой женщиной мира", Джины Лоллобриджиды.
- Серебряная медаль шведской лыжницы Эбби Андерссон раскололась сразу после награждения.
- Россияне подняли скандал из-за музыки на Олимпиаде.