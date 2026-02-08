"Был очень возбужден": старейший чемпион Олимпиады эффектно отпраздновал победу

Австриец Бенжамин Карл получил золотую медаль на Олимпийских играх в параллельном гигантском слаломе. 40-летний спортсмен установил рекорд по количеству медалей в сноуборде.

После этой победы Карл стал самым возрастным чемпионом Игр, опередив легендарного биатлониста Бьорндалена. Сразу после триумфа спортсмен эмоционально отпраздновал победу, сняв верхнюю одежду и показав торс на снегу, передает 24 Канал.

Как победил австриец?

В финальном заезде Карл опередил южнокорейца Кима Сан Кюма на 0,19 секунды и завоевал свое второе подряд олимпийское "золото" в этом виде.

Благодаря этой медали Карл стал первым сноубордистом в истории Игр, который получил четыре олимпийские медали - два "золота", "серебро" и "бронзу" в предыдущих Играх.

Этот успех стал кульминацией карьеры 40-летнего австрийца, который объявил, что планирует завершить спортивную карьеру после сезона.

Празднование без футболки вызвало фурор

После финиша Карл не сдержал эмоций – он снял несколько слоев одежды, стал на колени на снег и начал праздновать, демонстрируя торс и адреналиновый всплеск, пишет yahoosports.

Такой неожиданный жест спортсмен объяснил тем, что "был очень возбужден" и хотел почтить легендарного австрийского лыжника Германна Майера, который когда-то делал подобную праздничную позу.

Его яркий жест мгновенно обошел социальные сети и стал одним из самых обсуждаемых моментов Олимпиады 2026, привлекая внимание не только к спортивному результату, но и к личности самого атлета.

