Участника Олимпиады дисквалифицировали за жесткое обращение с лошадью

В сети появилось видео двухлетней давности, на котором видно, жесткое обращение с животным со стороны олимпийца Райана Хита. Он бил животное кнутом.

Австралийского олимпийца Райана Хита дисквалифицировали после обнародования видео, на котором он неоднократно бьет лошадь кнутом. Конная ассоциация Австралии признала его действия неприемлемыми и нарушением этических норм, пишет 24 канал со ссылкой на BBC.

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Скандал со старым видео

Недавно в сети появилось видео, которому, по словам самого Хита, около двух лет. На кадрах видно, как он около 40 раз бьет лошадь кнутом. В ответ Райан опубликовал заявление, в котором заверил, что действовал "в интересах животного".

Вместе с обращением австралийский спортсмен обнародовал новое видео с лошадью по имени Нико, в котором заявил, что животное живет в любящей, конкурентоспособной семье и имеет увлекательное будущее. Он также утверждает, что скандальное видео распространил "недовольный бывший сотрудник".

Конная ассоциация Австралии временно приостановила его членство, отметив, что продолжается тщательное расследование этого инцидента, а также организация получила официальную жалобу связанную с этой ситуацией. В официальном заявлении подчеркивается, что EA серьезно относится к благополучию животных.

Сегодня днем Австралийская конная ассоциация временно приостановила членство этого лица в Equestrian Australia, а также ее права, привилегии и преимущества, связанные с ее членством,

– говорится в заявлении организации.

Отметим, что 66-летний Райан Хит представлял Австралию на Олимпийских играх 2008 года в Пекине в конном спорте.