Когда состоятся зимние Олимпийские игры-2026
- Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
- Церемония открытия состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, а церемония закрытия 22 февраля на "Арена-ди-Верона".
Уже совсем скоро начнется XXV в истории зимняя Олимпиада. Фанаты будут следить за престижными соревнованиями, где на кону будет стоять 116 комплектов наград.
Атлеты будут соревноваться в восьми видах спорта (16 дисциплин). Уже в четвертый раз Игры будут проводить в Италии, информирует 24 Канал.
Сколько будут длиться Олимпийские игры?
Впервые сразу два города официально совместно будут принимать соревнования. Столицами Олимпиады-2026 станут Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также они состоятся в Вальтеллини и Валь-ди-Фьемме.
Официально Игры продлятся с 6 по 22 февраля. Однако квалификация по керлингу начнется немного раньше – 4 февраля.
В частности, в Милане 6 февраля состоится церемония открытия. Ее проведут на футбольном стадионе "Сан-Сиро".
Это будет последнее событие, которое будет принимать легендарная арена. После Белой Олимпиады этот стадион, который был в эксплуатации ровно 100 лет, снесут.
Церемония же закрытия будет проходить 22 февраля в Вероне. Игры будут закрывать в античном амфитеатре "Арена-ди-Верона", который построили в первые десятилетия нашей эры.
К слову. Прошлая зимняя Олимпиада состоялась в Пекине и длилась с 4 по 20 февраля 2022 года. Тогда в командном медальном зачете победителем стала Норвегия, а в Украины была одна награда – "серебро" завоевал Александр Абраменко.
Что известно о представительстве Украины на ОИ-2026?
Из нашей страны на Олимпиаду отправятся 103 человека, из которых 46 – спортсмены. Такое же количество атлетов "сине-желтые" имели и на предыдущих Играх в Китае.
Больше всего украинцев будет представлено в биатлоне и санном спорте (по десять), а также во фристайле (девять).
Вместе со спортсменами на Игры отправятся 42 тренера, врачи, массажисты, представители технического персонала и 15 членов штаба национальной сборной.