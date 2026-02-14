От гопака на Олимпиаде-1976 до шлема Гераскевича: почему МОК наказывает тех, кто говорит правду

Итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо сейчас принимают зимние Олимпийские Игры. И хотя до окончания соревнований еще много времени, можно сказать, что кульминация уже состоялась. Ею стала дисквалификация украинского спортсмена и знаменосца национальной команды скелетониста Владислава Гераскевича, который решил почтить спортсменов, которые стали жертвами российской агрессии с помощью специально созданного шлема.

Международный олимпийский комитет, ссылаясь на так называемое Правило 50 Олимпийской хартии, запрещающее политические акции, жестоко наказал украинца, лишив его шанса на медаль Игр. Мотивацией чиновников стало якобы нежелание впутывать спорт в политику. Во время, когда молчание также уже стало политической позицией, такой шаг вызвал возмущение и жесткую критику.

Владислав Гераскевич сейчас получает слова поддержки от всего цивилизованного мира, а МОК – лучи позора и справедливую критику. 24 Канал вместе с известным спортивным журналистом Иваном Вербицким анализирует ситуацию, отмечает молчаливых украинских легенд спорта и напоминает другие случаи "политики" на Олимпиадах.

Спорт вне политики?

Скандал с Владиславом Гераскевичем и шлемом памяти – громкий, но не единственный подобный случай в истории Олимпиад.

Один из самых известных примеров – жест американских темнокожих атлетов на Играх-1968 в Мехико.

Тогда Томми Смит и Джон Карлос во время награждения (они получили золото и бронзу в беге на 200 метров) надели черные боксерские перчатки и во время исполнения гимна США подняли свои кулаки вверх, показав так называемый жест Black Power, чтобы продемонстрировать солидарность с борцами за равные гражданские права для темнокожих американцев и привлечь внимание к сегрегации в США.

Американских атлетов поддержал серебряный призер, австралиец Питер Норман, который нацепил на себя значок борца за гражданские права в знак поддержки.



Жест, который стоил спортсменам карьеры / архивное фото

Напомним, что в 1968 был апогей протестов, за несколько месяцев до Олимпиады был убит Мартин Лютер Кинг, а в Чикаго власти устроили погромы активистов.



Тогдашний МОК гуманистических порывов и проявлений солидарности не понял и жестоко наказал спортсменов. Американцы получили пожизненные дисквалификации, а Норман не попал в состав сборной на Игры-1972.

Эти наказания, кстати, устранили конкурентов для украинца Валерия Борзова в Мюнхене, ведь Томми Смит, например, в Мехико установил мировой рекорд. Больше в Олимпиадах участвовать он не будет, карьеры всех троих были разрушены.

МОК до сих пор не извинился перед спортсменами, но "задним числом" вроде простил. Нормана пригласили на открытие Олимпиады в Сиднее 2000 года, а Джон Карлос работал в НОК США и входил в оргкомитет Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе. В 2021 году Карлос в интервью The Guardian подтвердил, что МОК никогда не извинялся перед ними за те события, хотя они прошли через угрозы смерти и остракизм.

Тогда МОК, объясняя дисквалификации, заявил, что жест, направленный против расизма, якобы не соответствует фундаментальным принципам Олимпиады.

Интересно, что главой МОК тогда был американец Эйвери Брандидж, известный тем, что был противником бойкота Летней Олимпиады-1936 в Мюнхене. Той самой – с Гитлером, нацистскими приветствиями, Ленни Рифеншталь и всем остальным.



Как глава Олимпийского движения США Брандидж тогда сделал все возможное, чтобы привести американскую команду к нацистам. В частности, публично заявлял, что получил от наци письменные гарантии, что дискриминации в отношении евреев на Олимпиаде не будет.

Он никак не осуждал нацистов и не критиковал их. Зато в 1968 году жестоко наказал своих земляков. По данным тогдашних СМИ, дисквалификация произошла по его приказу.



Председатель МОК Эйвери Брандидж остался в памяти как главный расист в Олимпийском движении / архивное фото

В 1972 году история повторилась. И Брандидж снова стал антигероем. Тогда в Мюнхене произошел ужасный теракт – немецкие спецслужбы проспали палестинских террористов, которые атаковали и взяли в заложники израильских спортсменов в Олимпийской деревне.

Несмотря на трагедию, которая унесла жизни 11 членов олимпийской семьи, Игры не были остановлены, была только дневная пауза и панихида, которую проигнорировали арабские страны и СССР. Что в глазах мира сделало их солидарными с террористами.

Олимпийские бюрократы даже после того, как Брандидж ушел на пенсию, еще долго отказывались почтить жертв теракта минутой молчания и дали согласие только в наше время. Минута молчания в память об 11 погибших членах олимпийской сборной Израиля прошла лишь на постковидной Олимпиаде в Токио в 2021 году – спустя почти полвека после трагедии.

Спортивный журналист Иван Вербицкий констатирует, что нынешний скандал является продолжением давней политики МОК – затыкать рот спортсменам и потакать преступлениям.

Иван Вербицкий украинский журналист, специалист по истории спорта и олимпизма К сожалению, это стандартная практика МОК, освященная еще основателем восстановленного Олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном, который обнимался с Гитлером на Зимней Олимпиаде 1936 года в Гармиш-Партенкирхене. И никого это тогда не смущало, точнее, смущало так, как и сейчас смущает людей. Но не смущало так называемых олимпийцев, которые, как всегда, в розовых очках. Рассказывают про дух олимпизма, дух современного соперничества, не обращая внимание на то, что происходит вокруг. А когда начинает происходить уже вокруг них, то уже поздно, уже вся Европа в крови (как было в 1930-е, – 24 Канал). А сейчас пока что в крови только Украина. Вспомните Хуана Антонио Самаранча (председатель МОК с 1980 по 2001 годы, – 24 Канал), Игры-1980 в Москве с этими всеми серпочками, молоточками, Лениным на целую трибуну в Лужниках. Тогда это также чиновников МОК не беспокоило, когда не приехало более 60 стран, – также никого не беспокоило, как всегда. Международный олимпийский комитет был таким, как он есть сейчас, всегда и при всех руководствах. Просто Кирсти Ковентри, может из-за своей неопытности, начала сразу так откровенно ломать через колено. Если бы она была опытнее как, например, Томас Бах (ее предшественник, – 24 Канал), возможно, она бы немножко гибче поступала.

Украинский Прометей – Владислав Гераскевич

Иван Вербицкий говорит, что Владиславу Гераскевичу действительно удалось привлечь внимание всего мира к жертвам российской агрессии, но ради этого он фактически пожертвовал своей карьерой.

Иван Вербицкий украинский журналист, специалист по истории спорта и олимпизма Думаю, Владислав, как и все мы, обеспокоен тем, что голос Украины мир в последнее время не слышит. Влад хотел привлечь внимание всего мира к Украине. Возможно, он и его отец не ожидали, что это будет такой ценой, кажется, они все-таки рассчитывали, что будет огласка и удастся убедить МОК не идти на такие тяжелые решения. Но случилось так, как случилось. К сожалению, мы потеряли, возможно, потенциального медалиста, потому что Влад показывал очень серьезные результаты на всех пяти или шести квалификационных заездах. Он там и первый, и второй, и третий был. Как показывает практика этой Олимпиады, тренировочные заезды – это очень серьезно. Например, в прыжках с трамплина немец, который никогда не побеждал (Филипп Раймунд, – 24 Канал), в двух тренировочных заездах был первый, в итоге он и стал олимпийским чемпионом. Эта трасса подходила Владу и очень жаль, что он этот шанс упустил. МОК, к сожалению, в своем нынешнем виде выполняет ту миссию, которая, видимо, и была заложена, когда Кирсти Ковентри в марте 2025 избирали президентом этой организации, чтобы не допустить туда Себастьяна Коу (британский спортсмен, сторонник жесткого бана россиян, – 24 Канал). После того как Ковентри стала президентом, сразу начались слова о том, что россиян могут вернуть, потом потихоньку их стали возвращать, и все действия госпожи Ковентри были направлены на то, чтобы угождать России и, соответственно, – "немножко" унижать нас. Думаю, что какая-то человечность у нее есть (поэтому во время комментариев СМИ о дисквалификации украинца она рыдала, – 24 Канал)... Сам Влад уже неоднократно говорил вечером на пресс-конференции, что у них состоялся очень человечный разговор. Я думаю, что человечность есть, – ей было действительно жаль принимать такое решение, но его надо было принимать. Поэтому она пыталась, возможно, найти компромисс, отговорить Влада, но когда не удалось, ей, вероятно по-человечески было жаль. На церемонии открытия Игр она постоянно подчеркивала то, насколько трудно попасть на Олимпийские игры, насколько это волнующий момент. Она, возможно, проектировала это все на себя, как она проходила тот путь. И понятно, что теперь она забирает у человека мечту, у человека, который реально претендовал на медаль. Поэтому по-человечески было жаль, но миссия, она другая.

Также эксперт говорит о двойных стандартах и размывании позиции МОК.

Иван Вербицкий украинский журналист, специалист по истории спорта и олимпизма Сейчас Гераскевич и его команда апеллируют к тому, что, например, израильский спортсмен выходил в кипе с именами жертв террористической атаки 1972 года. Также американский фигурист Наумов показывал фото с изображением своего отца, погибшего в авиакатастрофе. То есть это жертвы террора, бытовые жертвы. Это, конечно, немножко другое. У нас на этом шлеме, в частности военные, которые боролись за Украину. Здесь, я думаю, очень правильные вещи сказал дипломат Валерий Чалый, что на самом деле когда-то сама идея Олимпиады была связана с тем, чтобы чествовать погибших воинов, но почему-то об этом начали забывать. Мне кажется, что именно на это надо обращать внимание, что ничего плохого Гераскевич не сделал. Мы – страна, которая обороняется. И понятно, что, например, биатлонист Евгений Малышев, которому было 19 лет... он вполне мог претендовать на место в Олимпийской команде, если бы его не убила Россия. Кроме того, о чем мы можем говорить, если, например, у нас единственная полноценная база для биатлона (кроме Карпат), это биатлонная база в Чернигове. Она была полностью разрушена буквально в первый или второй день войны. То есть, о каких равных условиях, о каком равноправии можно говорить.



Американец Наумов демонстрирует фото родителей, погибших во время авиакатастрофы под Вашингтоном / фото Getty Images

Рука Москвы и молчание легенд

Эксперт определяет, что сейчас на "дух олимпизма" очень активно влияет и "дух Анкориджа", то есть гибридное российское влияние. К сожалению, одним из его проводников, кроме уже привычных россиян, сейчас выступает этнический украинец и легендарный олимпиец Сергей Бубка.

Сейчас он молчит и не комментирует атаку на земляка. По мнению Вербицкого, на самом деле Бубка может не ограничиться пассивной агрессией.

Иван Вербицкий украинский журналист, специалист по истории спорта и олимпизма Рука Москвы в политике МОК очевидна, потому что не зря же россияне в прошлом году продвигали Кирсти Ковентри на противовес Себастьяну Коу. Но стоит отметить и роль Сергея Бубки (бывшего председателя НОК Украины и действующего члена исполкома МОК, – 24 Канал). Влад Гераскевич был таким ярким критиком Бубки, его пророссийской политики, особенно после того, как появился фильм-расследование Дениса Бигуса ("Олимпийская надежда оккупантов", – 24 Канал). Влад выступал тогда на заседании Национального олимпийского комитета о том, чтобы к Бубке были применены санкции, попал под обструкцию коллег из НОК (Георгия Зантараи, Нины Уманец и т.д., – 24 Канал). Все тогда возмутились, сказали: кто он такой, что он себе позволяет, где он, а где Бубка? Сергей Назарович, как и все эти люди, довольно злопамятный. Я, например, не удивлюсь, что он не просто не самоустранился, а свое "словечко" для того, чтобы было принято такое решение, возможно, даже замолвил... Учитывая влиятельность Бубки в Международном олимпийском комитете, это вполне реально. Также надо отметить молчание другого украинского члена МОК – Валерия Борзова (выдающийся олимпионик, первый министр спорта независимой Украины и бывший председатель НОК, – 24 Канал).

Можно утверждать, что Владислав Гераскевич принес свою карьеру в жертву, чтобы привлечь внимание мира к событиям в Украине. Так же 50 лет назад на Олимпиаде в Монреале сделал канадский украинец Даниил Мигаль, который выбежал на поле с украинским флагом во время матча сборной СССР и станцевал гопак.

Тогда большинство посторонних зрителей просто не поняли, что это было и с каким флагом выбежал человек. Сейчас же мир уже хорошо знает эти цвета. Возможно, когда-то их будут уважать и олимпийские чиновники.