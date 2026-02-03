Украинец выступил на зимних Олимпиадах за три разные команды: как это возможно
- Виктор Петренко выступал на Олимпиадах за Советский Союз в 1988, Объединенную команду в 1992 и Украину в 1994.
- В 2022 году Петренко исключили из Украинской федерации фигурного катания за участие в шоу в России во время войны, и Президент Зеленский лишил его государственной стипендии.
Фигурист из Одессы Виктор Петренко имеет в своем активе одну бронзовую и одну золотую медаль Олимпийских игр. Но в историю спорта он вошел благодаря уникальному достижению.
Петренко иногда называют первым олимпийским чемпионом независимой Украины, хотя официально это звание принадлежит Оксане Баюл. 24 Канал разбирался, в чем нюанс спортивной карьеры фигуриста.
Как Петренко стал участником трех разных олимпийских команд?
На свою первую Олимпиаду фигурист из Одессы поехал в 1988 году в Калгаре, где представлял сборную Советского Союза. Как пишет NV, на Петренко не делали особой ставки, но он удивил и соперников, и собственных тренеров, завоевав бронзу.
В 1992 году Зимние игры принимал Альбервиль, а СССР больше не существовал. К сожалению, заявить отдельные команды на Олимпиаду успели только Литва, Латвия и Эстония. Остальные же бывшие советские республики, включая Украину, выступали в составе так называемой Объединенной команды.
Виктор Петренко на этот раз блестяще откатал короткую программу, но допустил ошибки в произвольной и был уверен, что успех ему не светит. Однако именно он в конце концов стал олимпийским чемпионом – первым в истории Украины после обретения независимости.
Но ни украинского флага, ни гимна не было: на награждении играл олимпийский гимн, а поднимали флаг с пятью цветными кольцами.
Четыре года спустя в Лиллехаммере Петренко наконец выступал с сине-желтым флагом. Жаль, но именно в этот раз ему не удалось подняться на пьедестал почета: после неудачной короткой программы не помогла даже блестящая произвольная – четвертое место в итоге.
Где сейчас Виктор Петренко?
- С 1995 года одессит переехал в США на постоянное проживание. Там присоединился к популярному шоу "Чемпионы на льду", которое успешно гастролировало по всему миру.
- В Америке Петренко участвовал в нескольких проектах, которые собирали средства для благотворительной помощи детям Украины. Но в конце концов он оказался предателем своего государства.
- Как пишет Википедия, 8 июля 2022 года он выступил в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи – несмотря на то, что уже почти полгода Россия вела полномасштабную войну против Украины.
- За это Виктор Петренко был исключен из членов Украинской федерации фигурного катания, а НОК осудил действия бывшего спортсмена. Президент Украины Владимир Зеленским лишил Петренко государственной стипендии.