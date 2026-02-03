Украинец выступил на зимних Олимпиадах за три разные команды: как это возможно

Фигурист из Одессы Виктор Петренко имеет в своем активе одну бронзовую и одну золотую медаль Олимпийских игр. Но в историю спорта он вошел благодаря уникальному достижению.

Петренко иногда называют первым олимпийским чемпионом независимой Украины, хотя официально это звание принадлежит Оксане Баюл. 24 Канал разбирался, в чем нюанс спортивной карьеры фигуриста.

Смотрите также Не все знают, что спортсменка из Житомирщины стала первой призеркой Олимпиады в истории Украины

Как Петренко стал участником трех разных олимпийских команд?

На свою первую Олимпиаду фигурист из Одессы поехал в 1988 году в Калгаре, где представлял сборную Советского Союза. Как пишет NV, на Петренко не делали особой ставки, но он удивил и соперников, и собственных тренеров, завоевав бронзу.

В 1992 году Зимние игры принимал Альбервиль, а СССР больше не существовал. К сожалению, заявить отдельные команды на Олимпиаду успели только Литва, Латвия и Эстония. Остальные же бывшие советские республики, включая Украину, выступали в составе так называемой Объединенной команды.

Виктор Петренко на этот раз блестяще откатал короткую программу, но допустил ошибки в произвольной и был уверен, что успех ему не светит. Однако именно он в конце концов стал олимпийским чемпионом – первым в истории Украины после обретения независимости.

Но ни украинского флага, ни гимна не было: на награждении играл олимпийский гимн, а поднимали флаг с пятью цветными кольцами.

Четыре года спустя в Лиллехаммере Петренко наконец выступал с сине-желтым флагом. Жаль, но именно в этот раз ему не удалось подняться на пьедестал почета: после неудачной короткой программы не помогла даже блестящая произвольная – четвертое место в итоге.

Где сейчас Виктор Петренко?