Кто является рекордсменом Украины по количеству олимпийских медалей
- Ольга Харлан является самым титулованным украинским олимпийцем с шестью медалями, включая два "золота".
- На зимних Олимпиадах Украина имеет лишь девять медалей, причем Александр Абраменко и Вита Семеренко завоевали по две награды каждый.
Уже 6 февраля в Италии начнутся XXV зимние Олимпийские игры. Их будут принимать два города Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Спортсмены на этих соревнованиях будут бороться за 116 комплектов наград. 24 Канал рассказывает, кто сейчас является самым титулованным атлетом из Украины по количеству олимпийских медалей.
Кто является олимпийским рекордсменом Украины?
Больше всего наград на Олимпиадах завоевала легендарная фехтовальщица Ольга Харлан. Она стала рекордсменкой на ОИ-2024, опередив пловчиху Яну Клочкову.
Всего в коллекции Харлан есть шесть медалей. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, а также добывала одно "серебро" и три "бронзы".
Харлан после победы в Париже-2024 / Фото Getty Images
Если же принимать во внимание только зимние Олимпиады, то здесь Украина имеет более скромную статистику. Наша страна в целом добыла всего девять медалей.
Только двое спортсменов являются мультимедалистами. По две награды завоевали фристайлер Александр Абраменко ("золото" и "серебро") и Вита Семеренко ("золото" и "бронза").
Что известно об участии Украины на ОИ-2026?
Соревнования в Италии продлятся с 6 по 22 февраля. "Сине-желтых" на них представят 46 спортсменов.
Больше всего наша страна будет иметь представительство в биатлоне и санном спорте (по десять), а также во фристайле (девять).
Вместе со спортсменами на Игры поедут также 42 тренера. В делегацию еще войдут врачи, массажисты, представители технического персонала и 15 членов штаба национальной сборной.
Ранее сообщалось, кто является самым молодым олимпийским чемпионом в истории и кто является рекордсменом по этому показателю среди украинцев.