Жена звезды Шахтера набросилась на подписчиков из-за украинского языка после шутки про "Орешник"
- Жена футболиста Ефима Конопли попала в скандал из-за саркастического поста о ракете "Орешник".
- Анастасия возмутилась претензиями относительно использования ею русского языка.
Футболист Шахтера Ефим Конопля в последнее время нередко попадает в неприятные истории. Недавно игрока сборной Украины подставила его жена Анастасия.
Девушка выдала странный пост у себя в телеграм-канале после удара российской баллистической ракеты "Орешник" по Львову. Как сообщает 24 Канал, история имела скандальное продолжение.
По теме Перешел из ВСУ к врагу, спонсирует оккупантов: топ 5 предателей Украины, которые были "патриотами"
Как Конопля шутила по "Орешнику"?
Подписчики раскритиковали Анастасия из-за неуместного поста саркастического характера. Они возмущены, что Анастасия решила шутить с удара ракетой, которая несет смерть украинцам.
Я проснулись ночью от ударной волны "Орешника". Думаю, просыпаясь, ну все. Пипец. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас все снесет. Какое счастье было осознать, что это – просто-напросто "Орешник". Сюр,
– пишет жена Ефима.
Коноплю обвинили в обесценивании человеческой жизни, неуважении и отсутствии сочувствия к украинцам. Анастасия резко ответила критикам и даже заблокировала доступ к каналу.
Вы не понимаете сарказма? Я сижу в Украине с начала полномасштабной войны. А вы тупые создания. Найдите другую жертву для буллинга. Всех в бан,
– заявила девушка.
Почему пишет на русском языке?
Однако и на этом она не остановилась. Анастасию упрекнули, что пост о "Орешнике" она сделала на русском языке. На это Конопля ответила оскорблениями о "языковом фронте".
О, языковой фронт проснулся. Иди надень кастрюлю,
– написала Конопля.
Как Конопля ссорилась с подписчиками / фото скриншоты:
Позже она удалила эти сообщения. Анастасия заявила, что не хочет "вариться в этом дерьме" и ей не нужен хайп и "наполненные ненавистью люди".
В какие скандалы попал Ефим Конопля?
- 26-летний правый защитник также был причастен к громкому скандалу. В октябре прошлого года Коноплю поймали на лайках под постами с российским пропагандистом Владимиром Жириновским.
- Политик был сторонником идеологии уничтожения Украины, но сам умер в 2022 году. Ефим же ставил лайки под постами, где Жириновский продвигал свою пропаганду.
- Позже игрок неприятно высказался о людях, которые его обвиняют в предательстве. Однако после вмешательства Шахтера Конопля извинился перед фанатами и пообещал больше не попадать в такие скандалы.
- Кроме того, Ефим имеет проблемы с подписанием нового контракта с Шахтером. Действующее соглашение игрока с клубом действует до 30 сентября 2026 года согласно данным Transfermarkt.
- СМИ сообщают, что Конопле предложили зарплату в размере 800 тысяч долларов в год, но игрок отклонил ее. Футболист намерен продолжить карьеру заграницей.
- Сейчас Ефим является футболистом основы в Шахтере и сборной Украины. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за "горняков". отметившись двумя голами и 4-мя ассистами. Также на его счету 26 матчей и два гола в составе национальной сборной.