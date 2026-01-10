Жена звезды Шахтера набросилась на подписчиков из-за украинского языка после шутки про "Орешник"

Футболист Шахтера Ефим Конопля в последнее время нередко попадает в неприятные истории. Недавно игрока сборной Украины подставила его жена Анастасия.

Девушка выдала странный пост у себя в телеграм-канале после удара российской баллистической ракеты "Орешник" по Львову. Как сообщает 24 Канал, история имела скандальное продолжение.

По теме Перешел из ВСУ к врагу, спонсирует оккупантов: топ 5 предателей Украины, которые были "патриотами"

Как Конопля шутила по "Орешнику"?

Подписчики раскритиковали Анастасия из-за неуместного поста саркастического характера. Они возмущены, что Анастасия решила шутить с удара ракетой, которая несет смерть украинцам.

Я проснулись ночью от ударной волны "Орешника". Думаю, просыпаясь, ну все. Пипец. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас все снесет. Какое счастье было осознать, что это – просто-напросто "Орешник". Сюр,

– пишет жена Ефима.

Коноплю обвинили в обесценивании человеческой жизни, неуважении и отсутствии сочувствия к украинцам. Анастасия резко ответила критикам и даже заблокировала доступ к каналу.

Вы не понимаете сарказма? Я сижу в Украине с начала полномасштабной войны. А вы тупые создания. Найдите другую жертву для буллинга. Всех в бан,

– заявила девушка.

Почему пишет на русском языке?

Однако и на этом она не остановилась. Анастасию упрекнули, что пост о "Орешнике" она сделала на русском языке. На это Конопля ответила оскорблениями о "языковом фронте".

О, языковой фронт проснулся. Иди надень кастрюлю,

– написала Конопля.

Как Конопля ссорилась с подписчиками / фото скриншоты:

Позже она удалила эти сообщения. Анастасия заявила, что не хочет "вариться в этом дерьме" и ей не нужен хайп и "наполненные ненавистью люди".

В какие скандалы попал Ефим Конопля?