Украинский футболист забил победный гол в чемпионате Португалии: эмоциональное видео
В воскресенье, 9 марта, состоялись матчи 25 тура второго дивизиона чемпионата Португалии по футболу. В одном из них Оливейренсе дома принимал Визелу.
В стартовом составе гостей вышел воспитанник львовских Карпат Орест Лебеденко. Он провел на поле весь поединок и стал главным героем встречи, сообщает 24 Канал.
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Важный гол украинца
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Визелы. Единственный мяч на 62-й минуте забил именно украинский защитник.
Он присоединился к атаке своей команды и замкнул фланговую подачу ударом головой. Орест на мгновение опередил голкипера Оливейренсе и с линии вратарской площадки отправил мяч в сетку, принеся Визеле важные три очка в борьбе за повышение в классе.
Орест Лебеденко забил гол: смотрите видео
К слову. Украинский защитник был признан лучшим игроком матча. В нынешнем сезоне он провел 24 поединка, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов.
Отметим, что сейчас Визела занимает пятое место в турнирной таблице, но отстает лишь на два зачетных балла от Пенафиела, который является лидером. Следующую игру команда Ореста Лебеденка сыграет 16 марта против Пасуш де Феррейра.