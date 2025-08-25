Юный талант из Барселоны Ламин Ямаль ошеломил свои фанатов. Однако на этот раз испанский футболист привлек внимание болельщиков не эффектной игрой на футбольном поле.

Долгое время Ямаль держал свои отношения под занавесом. Однако 18-летний вундеркинд все-таки решил приоткрыть завесу со своих отношений, сообщает 24 канал со ссылкой на gsm_hq.

Читайте также Звездный форвард Барселоны умудрился не попасть в пустые ворота: видео дикого фейла

С кем встречается Ямал?

Долгое время Ламина Ямаля связывали с Нико Николь. А уже недавно испанский футболист подтвердил отношения с аргентинской моделью, которая старше его аж на 7 лет.

В инстаграме футболиста появился сторис, где пара сидит вместе в романтической атмофсере, очевидно что-то празднуя. 18-летний звездный Ламин Ямаль поздравил свою возлюбленную с 25-летием.

Ранее Нико и Ламина видели вместе в аэропорту Монако. Однако официально отношения впервые подтвердились на праздновании дня рождения аргентинской модели.

Ямаль вместе Николь / Скриншот из инстаграма футболиста

Напомним, что для Нико Николь это не первые отношения с известным футболистом. Ранее аргентинская модель встречалась с Энцо Фернандесом, который выступает за лондонский Челси.

Ранее сообщали о том, что Ламин Ямал получил 10-й номер в Барселоне. Теперь испанский футболист будет носить на спине легендарную "десятку", под которой в свое время играл Лионель Месси.