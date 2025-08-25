Юний талант з Барселони Ламін Ямаль приголомшив свої фанатів. Проте цього разу іспанський футболіст привернув увагу вболівальників не ефектною грою на футбольному полі.

Довгий час Ямаль тримав свої стосунки під завісою. Однак 18-річний вундеркінд все-таки вирішив привідкрити завісу зі своїх відносин, повідомляє 24 канал із посиланням на gsm_hq.

З ким зустрічається Ямал?

Тривалий час Ламіна Ямаля пов'язували з Ніко Ніколь. А вже нещодавно іспанський футболіст підтвердив стосунки з аргентинською моделлю, яка старша за нього аж на 7 років.

У інстаграмі футболіста з'явився сторіс, де пара сидить разом у романтичній атмофсері, вочевидь щось святкуючи. 18-річний зірковий Ламін Ямаль привітав свою кохану з 25-річчям.

Раніше Ніко та Ламіна бачили разом в аеропотру Монако. Проте офіційно стосунки вперше підтвердились на святкуванні дня народження аргентинської моделі.

Ямаль разом Ніколь / Скриншот з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що для Ніко Ніколь це не перші стосунки з відомим футболістом. Раніше аргентинська модель зустрічалась з Енцо Фернандесом, який виступає за лондонський Челсі.

Раніше повідомляли про те, що Ламін Ямал отримав 10-й номер у Барселоні. Тепер іспанський футболіст носитиме на спині легендарну "десятку", під якою свого часу грав Ліонель Мессі.