Сергей Ребров был главным тренером сборной Украины чуть меньше трех лет, с июня 2023 года, но в течение двух дней после его отставки на это событие не отреагировал почти никто из игроков. 24 Канал собрал всю открытую информацию о взаимодействии игроков и тренера.

Кто публично прокомментировал уход Реброва?

За годы сотрудничества 51-летнего наставника в своих социальных сетях поблагодарили Анатолий Трубин, Роман Яремчук и Андрей Лунин. И если реакция первых двух не вызывает вопросов, то вот от последнего это выглядело как троллинг, ведь при каденции Реброва вратарь Реала потерял место в национальной команде.

Когда могли начаться проблемы?

Впервые о возможном конфликте главного тренера и кого-то из исполнителей начали говорить еще в процессе подготовки к четвертому матчу Реброва со сборной – в сентябре 2023, против Англии (1:1) в отборе на Евро-2024. Тогда Ребров не вызвал одного из лидеров – Руслана Малиновского.

Сам наставник отрицал какие-либо внутренние проблемы, а причиной не вызова Малиновского, который перешел в Дженоа лишь незадолго до международной паузы, назвал форму.

Когда мы делали вызовы игроков, Руслан вообще не имел команды. И не имел никакой практики у своей команды. Поэтому мы вызывали тех игроков, которых вызывали. Я считаю, что Руслан – это кандидат, он член нашей сборной,

– заявил Сергей Ребров на пресс-конференции.

Какие отношения были у Реброва с другими исполнителями, которые не говорят о его отставке?

Углубилась ситуация после вылета сборной с Евро-2024. Тогда, в конце июня, в авторской программе на ютубе журналист Игорь Бурбас рассказал, что Ребров и Александр Зинченко имели "почти открытый конфликт", который удалось уладить.

Уже со стартом Лиги Наций 2024/25 вне заявки сборной оказался многолетний лидер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко. Впоследствии Ребров так объяснил отсутствие Ярмоленко в играх против Грузии и Албании.

История с Ярмоленко? На его позиции достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было интересно посмотреть того же Гуцуляка, хотя мы даже раньше его вызывали, но он получил практику только в матче Боснией,

– говорил Ребров.

Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко / Фото УАФ

После этого вингер Динамо провел в сборной лишь одну минуту – в конце ответного матча плей-офф Лиги Наций против Бельгии (0:3).

Когда начали говорить о разногласиях между Луниным и Ребровым?

Первая информация об этом появилась после результативных ошибок Андрея Лунина в стартовом поединке на Евро-2024 против Румынии (0:3). В следующем туре ворота национальной команды защищал Анатолий Трубина, а кипер Реала оставил такой комментарий для издания AS.

Я не получил никаких объяснений от главного тренера, но это и не нужно,

– отмечал Лунин.

За почти два года после поражения в стартовом туре ЧЕ вратарь испанского гранда провел в национальной команде лишь три поединка из возможных 20 игр.

Каков итог работы Реброва со сборной Украины?