Реброва не поблагодарило большинство игроков сборной Украины –могли ли там быть тихие конфликты
После отставки Сергея Реброва футболисты сборной Украины отметились публичной скромной реакцией. Одной из причин могут быть истории взаимоотношений, которые связывали тренера и игроков.
Сергей Ребров был главным тренером сборной Украины чуть меньше трех лет, с июня 2023 года, но в течение двух дней после его отставки на это событие не отреагировал почти никто из игроков. 24 Канал собрал всю открытую информацию о взаимодействии игроков и тренера.
Кто публично прокомментировал уход Реброва?
За годы сотрудничества 51-летнего наставника в своих социальных сетях поблагодарили Анатолий Трубин, Роман Яремчук и Андрей Лунин. И если реакция первых двух не вызывает вопросов, то вот от последнего это выглядело как троллинг, ведь при каденции Реброва вратарь Реала потерял место в национальной команде.
Когда могли начаться проблемы?
Впервые о возможном конфликте главного тренера и кого-то из исполнителей начали говорить еще в процессе подготовки к четвертому матчу Реброва со сборной – в сентябре 2023, против Англии (1:1) в отборе на Евро-2024. Тогда Ребров не вызвал одного из лидеров – Руслана Малиновского.
Сам наставник отрицал какие-либо внутренние проблемы, а причиной не вызова Малиновского, который перешел в Дженоа лишь незадолго до международной паузы, назвал форму.
Когда мы делали вызовы игроков, Руслан вообще не имел команды. И не имел никакой практики у своей команды. Поэтому мы вызывали тех игроков, которых вызывали. Я считаю, что Руслан – это кандидат, он член нашей сборной,
– заявил Сергей Ребров на пресс-конференции.
Какие отношения были у Реброва с другими исполнителями, которые не говорят о его отставке?
Углубилась ситуация после вылета сборной с Евро-2024. Тогда, в конце июня, в авторской программе на ютубе журналист Игорь Бурбас рассказал, что Ребров и Александр Зинченко имели "почти открытый конфликт", который удалось уладить.
Уже со стартом Лиги Наций 2024/25 вне заявки сборной оказался многолетний лидер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко. Впоследствии Ребров так объяснил отсутствие Ярмоленко в играх против Грузии и Албании.
История с Ярмоленко? На его позиции достаточно игроков, которые показывали и показывают хороший уровень. Мне было интересно посмотреть того же Гуцуляка, хотя мы даже раньше его вызывали, но он получил практику только в матче Боснией,
– говорил Ребров.
Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко / Фото УАФ
После этого вингер Динамо провел в сборной лишь одну минуту – в конце ответного матча плей-офф Лиги Наций против Бельгии (0:3).
Когда начали говорить о разногласиях между Луниным и Ребровым?
Первая информация об этом появилась после результативных ошибок Андрея Лунина в стартовом поединке на Евро-2024 против Румынии (0:3). В следующем туре ворота национальной команды защищал Анатолий Трубина, а кипер Реала оставил такой комментарий для издания AS.
Я не получил никаких объяснений от главного тренера, но это и не нужно,
– отмечал Лунин.
За почти два года после поражения в стартовом туре ЧЕ вратарь испанского гранда провел в национальной команде лишь три поединка из возможных 20 игр.
Каков итог работы Реброва со сборной Украины?
- Сергей Ребров провел 34 поединка во главе сборной Украины. За это время "сине-желтые" сыграли на Евро-2024, в Лиге наций и отборе на ЧМ-2026.
- Всего за время работы Реброва "сине-желтые" одержали 16 побед, 8 ничьих и потерпели 10 поражений.