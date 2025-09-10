Фанаты активно призывают Сергея Реброва уйти в отставку после неудачных матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Свою версию альтернативных тренеров озвучил Александр Хацкевич.

Сборная Украины продолжает разочаровывать фанатов своими результатами. После поражения от Франции в первом туре отбора на ЧМ-2026 команда Реброва не смогла обыграть Азербайджан (1:1), сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Кто может возглавить сборную Украины?

"Сине-желтые" расписали ничью в Баку, из-за чего болельщики с новой силой начали требовать отставки Сергея Реброва. Пока же УАФ не спешит прощаться с главным тренером.

Впрочем, среди футбольных экспертов уже обсуждают возможные кандидатуры на замену Реброву. Свое мнение высказал и легендарный экс-игрок Динамо Александр Хацкевич.

Потенциальный тренер – это Юрий Николаевич Вернидуб. Его энергия и харизма нужны этой сборной. Вообще национальная команда – это такой антураж, где нужно демонстрировать больше эмоций. Футболисты защищают честь своей страны. Здесь тренер должен демонстрировать не столько тактическую гибкость, сколько быть хорошим мотиватором и уметь построить классную атмосферу в коллективе. Также Юра Максимов, в его командах всегда очень хорошая атмосфера и дисциплина. На коротком промежутке времени он дает результат,

– заявления Хацкевича.

При этом Александр Николаевич считает неуместным сейчас менять главного тренера. По мнению Хацкевича, об отставке Реброва надо было думать раньше.

По моему мнению, сейчас уже поздно принимать такое радикальное решение и увольнять Реброва. Это нужно было делать или раньше, когда болельщики так же не были довольны игрой и результатом, или ждать уже матчи с Исландией и по ним делать выводы. Поэтому именно сейчас я не вижу смысла менять Реброва,

– считает белорус.

Напомним, что Вернидуб и Максимов сейчас не имеют работы. Оба покинули Кривбасс и Ворсклу после прошлого сезона. В свою очередь Хацкевич недавно стал вице-президентом Полесья.

