Американская горнолыжница стартовала под 13-м номером, однако уже на 13-й секунде гонки задела одни из ворот, потеряла баланс и упала на большой скорости. Во время телетрансляции были слышны крики боли спортсменки, а также реакцию болельщиков и партнерш по команде, которые ждали ее на финише, информирует BBC.
Смотрите также Больше не прикован к постели: появились сенсационные детали о состоянии Михаэля Шумахера
Как происходила эвакуация?
Из-за травмы Линдси Вонн не смогла самостоятельно покинуть трассу. Американку эвакуировали вертолетом, как того требует олимпийский протокол. Толпа провожала ее громкими аплодисментами.
Состояние спортсменки пока не разглашается.
Жуткое падение Линдси Вонн: смотрите видео
Выступление через боль и огромный риск
Решение Вонн выйти на старт Олимпиады с самого начала выглядело рискованным. В конце января она получила травму во время этапа Кубка мира, но все же решила выступить на Играх, несмотря на проблемы со здоровьем.
Ожидания ее возвращения были огромными – и именно поэтому падение стало еще более драматичным.
Проблемы на этой трассе не ограничились только падением Вонн. После нее упали еще две горнолыжницы – Нина Ортлиб из Австрии смогла самостоятельно покинуть трассу, а спортсменку из Андорры тоже пришлось эвакуировать вертолетом.
Кто выиграл заезд?
- Несмотря на серию падений, соревнования завершились триумфом США.
- Победу одержала Бризи Джонсон – это первое "золото" американцев на этой Олимпиаде.
- Серебряную медаль завоевала немка Эмма Айхер, а бронза в активе итальянки Софии Годжи.