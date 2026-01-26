На протяжении более 12 лет информация о здоровье немецкого спортсмена была почти полностью засекречена. Издание Express обнародовало новые подробности – и они дают повод для оптимизма фанатам семикратного чемпиона Формулы-1.

Что известно о состоянии здоровья Шумахера?

По данным зарубежных источников, Михаэль Шумахер не прикован к постели и может сидеть в коляске, что уже считают определенным прогрессом в его состоянии здоровья. Однако легенда Формулы-1 еще не может ходить или говорить – его повседневная жизнь зависит от постоянного ухода медиков и членов семьи.

Инсайдеры сообщают, что он начал узнавать своих близких, но общается преимущественно невербально, используя глаза или другие сигналы.

Семья Шумахера строго контролирует информацию о его состоянии здоровья, допуская к нему только ограниченный круг людей.

Что случилось с Михаэлем Шумахером?