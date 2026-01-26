Упродовж понад 12 років інформація про здоров'я німецького спортсмена була майже повністю засекречена. Видання Express оприлюднило нові подробиці – і вони дають привід для оптимізму фанатам семиразового чемпіона Формули-1.
Що відомо про стан здоров'я Шумахера?
За даними зарубіжних джерел, Міхаель Шумахер не прикутий до ліжка та може сидіти у візку, що вже вважають певним прогресом у його стані здоров'я. Однак легенда Формули-1 ще не може ходити чи говорити – його повсякденне життя залежить від постійного догляду медиків і членів родини.
Інсайдери повідомляють, що він почав впізнавати своїх близьких, але спілкується переважно невербально, використовуючи очі чи інші сигнали.
Родина Шумахера суворо контролює інформацію про його стан здоров'я, допускаючи до нього лише обмежене коло людей.
Що трапилось із Міхаелем Шумахером?
- Міхаель Шумахер – один із найуспішніших пілотів в історії Формули-1, семиразовий чемпіон світу. У грудні 2013 року під час катання на гірських лижах у французькому Мерібелі він серйозно травмував голову, вдарившись об камінь.
- Після аварії гонщика ввели в штучну кому, з якої він вийшов лише через кілька місяців. З того часу його життя проходить у приватності: немає офіційних медичних звітів, а сім'я приховує деталі.
- Попри роки реабілітації, Шумахер залишається частково залежним від допомоги, але недавні ознаки контакту з близькими дають надію, що він продовжує боротися щодня.
- Міхаель Шумахер – один із найуспішніших пілотів в історії Формули-1. Він є семиразовим чемпіоном світу (1994, 1995, 2000 – 2004 років), більшість титулів здобув у складі Ferrari.
- За кар'єру Шумахер встановив низку рекордів, зокрема 91 перемогу на Гран-прі, які тривалий час залишалися недосяжними.
- Його вважають гонщиком, який перетворив Ferrari на домінантну силу у Формулі-1 на початку 2000-х років.