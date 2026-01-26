Упродовж понад 12 років інформація про здоров'я німецького спортсмена була майже повністю засекречена. Видання Express оприлюднило нові подробиці – і вони дають привід для оптимізму фанатам семиразового чемпіона Формули-1.

Що відомо про стан здоров'я Шумахера?

За даними зарубіжних джерел, Міхаель Шумахер не прикутий до ліжка та може сидіти у візку, що вже вважають певним прогресом у його стані здоров'я. Однак легенда Формули-1 ще не може ходити чи говорити – його повсякденне життя залежить від постійного догляду медиків і членів родини.

Інсайдери повідомляють, що він почав впізнавати своїх близьких, але спілкується переважно невербально, використовуючи очі чи інші сигнали.

Родина Шумахера суворо контролює інформацію про його стан здоров'я, допускаючи до нього лише обмежене коло людей.

Що трапилось із Міхаелем Шумахером?