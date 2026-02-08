Американська гірськолижниця стартувала під 13-м номером, однак уже на 13-й секунді гонки зачепила одні з воріт, втратила баланс і впала на великій швидкості. Під час телетрансляції було чутно крики болю спортсменки, а також реакцію вболівальників і партнерок по команді, які чекали її на фініші, інформує BBC.

Дивіться також Більше не прикутий до ліжка: з'явилися сенсаційні деталі про стан Міхаеля Шумахера

Як відбувалася евакуація?

Через травму Ліндсі Вонн не змогла самостійно залишити трасу. Американку евакуювали вертольотом, як того вимагає олімпійський протокол. Натовп проводжав її гучними оплесками.

Стан спортсменки наразі не розголошується.

Моторошне падіння Ліндсі Вонн: дивіться відео

Виступ через біль і величезний ризик

Рішення Вонн вийти на старт Олімпіади з самого початку виглядало ризикованим. Наприкінці січня вона отримала травму під час етапу Кубка світу, але все ж вирішила виступити на Іграх, попри проблеми зі здоров'ям.

Очікування її повернення були величезними – і саме тому падіння стало ще більш драматичним.

Проблеми на цій трасі не обмежилися лише падінням Вонн. Після неї впали ще дві гірськолижниці – Ніна Ортліб з Австрії змогла самостійно залишити трасу, а спортсменку з Андорри теж довелося евакуювати вертольотом.

Хто виграв заїзд?