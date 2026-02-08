Ужасное падение на Олимпийских играх: легенду горнолыжного спорта эвакуировали на вертолете

На Олимпиаде-2026 драмой завершилось долгожданное возвращение легендарной Линдси Вонн. 41-летняя американка жестко упала во время скоростного спуска и была вынуждена досрочно завершить выступление.

Американская горнолыжница стартовала под 13-м номером, однако уже на 13-й секунде гонки задела одни из ворот, потеряла баланс и упала на большой скорости. Во время телетрансляции были слышны крики боли спортсменки, а также реакцию болельщиков и партнерш по команде, которые ждали ее на финише, информирует BBC.

Как происходила эвакуация?

Из-за травмы Линдси Вонн не смогла самостоятельно покинуть трассу. Американку эвакуировали вертолетом, как того требует олимпийский протокол. Толпа провожала ее громкими аплодисментами.

Состояние спортсменки пока не разглашается.

Жуткое падение Линдси Вонн: смотрите видео

Выступление через боль и огромный риск

Решение Вонн выйти на старт Олимпиады с самого начала выглядело рискованным. В конце января она получила травму во время этапа Кубка мира, но все же решила выступить на Играх, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ожидания ее возвращения были огромными – и именно поэтому падение стало еще более драматичным.

Проблемы на этой трассе не ограничились только падением Вонн. После нее упали еще две горнолыжницы – Нина Ортлиб из Австрии смогла самостоятельно покинуть трассу, а спортсменку из Андорры тоже пришлось эвакуировать вертолетом.

Кто выиграл заезд?