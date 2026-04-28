В Шахтере боятся большого финансового ущерба из-за Мудрика

Руководство Шахтера сообщило, что отсутствие выступлений Михаила Мудрика за лондонский Челси влияет на финансовое положение "горняков". В украинском клубе ожидают возвращения вингера в игру.

Надежда о том, что Михаил Мудрик вскоре вернется в большой футбол, высказал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин. В разговоре с журналистами ESPN он объяснил, почему это важно для украинского клуба.

Почему Мудрик столь важен для Шахтера?

В январе 2023 года Шахтер продал Михаила Мудрика в лондонский Челси за 70 миллионов евро. Еще 30 были прописаны в качестве бонусов, которые теперь "горнякам" могут не добраться.

Если он не играет, если Челси не достигает результатов, мы теряем эти 30 млн. Для нас это серьезный финансовый удар. Поэтому все верят, что эта история завершится как можно скорее с положительным результатом и Мудрик вернется в игру. В противном случае мы окажемся в ситуации, когда потеряем 30 миллионов,

– сказал Палкин.

Пока портал Transfermarkt не публикует ориентировочную стоимость Михаила Мудрика на рынке.

Сколько времени Мудрик находится вне игры и когда вернется?

Его отстранение продолжается с ноября 2024 года. Тогда при проверке в организме Михаила обнаружили запрещенный препарат мельдоний.

По информации британских СМИ, уже в декабре этого года украинец сможет вернуться в тренировочный процесс с Челси и постепенно возобновить карьеру.

Как у Челси обстоят дела без Мудрика?