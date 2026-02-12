Память о героях не продается, – отец Гераскевича расплакался после дисквалификации сына
- Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр из-за "шлема памяти" с изображениями погибших украинских спортсменов.
- Отец Владислава, Михаил Гераскевич, выразил возмущение решением МОК и планирует подать иск в CAS.
Дисквалификация Владислава Гераскевича на Олимпийских Играх задела честь спортсмена и разрушила многолетнюю работу. Отец Владислава и его тренер эмоционально отреагировал на решение Международного олимпийского комитета.
Об этом сообщает Суспильное.Спорт.
Что сказал отец и тренер о дисквалификации Владислава Гераскевича?
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступал на Олимпийских играх в "шлеме памяти". На нем изображались спортсмены, которые погибли из-за российской агрессии. МОК запрещал такую демонстрацию, убеждая, что это создаст хаос в олимпийском движении. Именно поэтому чемпиона не допустили к соревнованиям.
Михаил Гераскевич рассказал, что новоизбранный президент МОК Кирсти Ковентри говорила, что шлем с трагическим посылом помешает "праздновать Олимпиаду". И хотя весь мир увидел шлем Влада, ему предлагали спуститься в другом снаряжении. А тем временем отец подержал бы "шлем памяти" на старте.
Это напоминало торговлю, конечно, что она недопустима, потому что память об украинских героях не продается, никогда на это не согласится,
– отметил отец и тренер Владислава Гераскевича.
Господин Михаил отметил, что комитет, вероятно, забыл, что исторически сложилось так, что Олимпийские игры созданы для чествования погибших героев. Именно поэтому были придуманы соревнования на мечах и забеги. Он добавил, что эти виды спорта имитировали деятельность воина на поле боя. Поэтому шлем Влада как раз подчеркивал первопричину Олимпийских игр.
"Мне жаль, что МОК и его руководительница мисс Ковентри, которая является сама олимпийской чемпионкой, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, видимо, движется дальше не в том направлении", – сказал Михаил Гераскевич.
Спортсмен с отцом готовы подать иск в CAS. Ведь дисквалификация фактически без причины разрушила долгую работу спортсмена и обесценили средства, которые вкладывались в его подготовку.
Если посмотреть на результаты спортсменов, Влад находился бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль,
– сказал спортсмен.
Кроме того, МОК пренебрегла памятью о героях Украины. Тогда как руководство государства, олимпийский комитет и воины на линии боевого соприкосновения выражали свою поддержку Владу.
Михаил Гераскевич говорит, что этот шаг стал дисквалификацией демократии ради своих частных интересов, в частности из-за чувствительного давления российских спонсоров.
Что предшествовало?
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх-2026 перед стартом его первого заезда из-за того, что он отказался снять "шлем памяти". МОК считает что это не соответствует правилам нейтральности.
Но поддержку Гераскевичу выразил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, заявив, что "память не является нарушением". Также против решения МОК выступили президент Украины и Национальный олимпийский комитет.
Российские СМИ раскритиковали шлем и назвали акцию спланированной "политической провокацией" якобы согласованной с украинским руководством, в то время как украинская сторона настаивает, что он соответствует требованиям безопасности и должен быть разрешен для использования во время соревнований.
Влад Гераскевич планирует выставить свой "шлем памяти" на аукцион.