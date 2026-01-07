В биатлонном мире решили почтить память Сиверта Баккена. Генеральный секретарь Федерации биатлона Норвегии Эмили Нордскар сообщила, что в память о норвежском биатлонисте на старте четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе будут проведены трогательные мероприятия, передает 24 Канал со ссылкой NRK.

К теме Внезапно умер 27-летний биатлонист сборной Норвегии

Как в Оберхофе почтят память о Баккене?

Программа четвертого этапа КС стартует мужским спринт, который состоится 8 января. Перед началом гонки состоится минута аплодисментов для Сиверта, который уже не с нами.

Также покойному биатлонисту дали первый стартовый номер. Поэтому спортсмены будут выходить на старт начиная от второго номера, а первый номер так и не пересечет финишную линию.

Обратите внимание! Мужской спринт стартует 8 января в 15:10 (по киевскому времени).

Почему умер норвежский биатлонист?

Баккена нашли без признаков жизни его партнеры по команде. На нем была одета кислородная маска. Впоследствии стало известно, для чего Сиверт использовал кислородную маску.

Как сообщало издание VG, такое устройство биатлонисты используют в тренировочном процессе для повышения выносливости. На кислородной маске норвежца был настроен режим на высоту 7 тысяч метров. Это означало, что Сиверт вдыхал в течение какого-то времени сжиженный воздух с низким содержанием кислорода.

Вследствие таких процессов в организме увеличивается выработка эритроцитов, что повышает выносливость. Однако такой метод считается экстремальным и опасным.

Пока неизвестно, кто выставил устройство на такие экстремальные высоты. По одной из версий, параметры могли изменить во время попыток оказать первую помощь биатлонисту.

Что известно о смерти Баккена?