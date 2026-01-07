У біатлонному світі вирішили вшанувати пам'ять Сіверта Баккена. Генеральна секретарка Федерації біатлону Норвегії Емілі Нордскар повідомила, що у пам'ять про норвезького біатлоніста на старті четвертого етапу Кубка світу у німецькому Обергофі будуть проведені зворушливі заходи, передає 24 Канал із посиланням NRK.

Як в Обергофі вшанують пам'ять про Баккена?

Програма четвертого етапу КС стартує чоловічим спринт, який відбудеться 8 січня. Перед початком гонки відбудеться хвилина оплесків для Сіверта, який вже не з нами.

Також покійному біатлоністу дали перший стартовий номер. Тому спортсмени виходитимуть на старт починаючи від другого номера, а перший номер так і не перетне фінішну лінію.

Зверніть увагу! Чоловічий спринт стартує 8 січня о 15:10 (за київським часом).

Чому помер норвезький біатлоніст?

Баккена знайшли без ознак життя його партнери по команді. На ньому була одягнута киснева маска. Згодом стало відомо, для чого Сіверт використовував кисневу маску.

Як повідомляло видання VG, такий пристрій біатлоністи використовують у тренувальному процесі для підвищення витривалості. На кисневій масці норвежця був налаштований режим на висоту 7 тисяч метрів. Це означало, що Сіверт вдихав протягом якогось часу зріджене повітря з низьким вмістом кисню.

Внаслідок таких процесів в організмі збільшується вироблення еритроцитів, що підвищує витривалість. Однак такий метод вважається екстремальним та небезпечним.

Наразі невідомо, хто виставив пристрій на такі екстремальні висоти. За однією з версій, параметри могли змінити під час спроб надати першу допомогу біатлоністу.

Що відомо про смерть Баккена?