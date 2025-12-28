22 грудня біатлоніста Сіверта Баккена знайшли мертвим у готельному номері в Італії. У норвезьких ЗМІ з'явилися нові деталі несподіваної смерті спортсмена, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт VG.

Які нові подробиці смерті Баккена?

У момент виявлення Баккен був одягнений у спеціальну тренувальну маску. За інформацією джерела, цей пристрій був налаштований на екстремальний рівень – сім тисяч метрів над рівнем моря.

Пристрій використовують біатлоністи у тренувальному процесі. Увімкнений режим на 7 тисяч метрів означає, що спортсмен вдихав упродовж певного часу зріджене повітря з низьким вмістом кисню. У такому випадку в організмі людини стимулюється вироблення еритроцитів та підвищується витривалість. Проте такий рівень вважається екстремальним, а тому використовується обережно.

Юрист Бернт Хайберг прокоментував нові деталі смерті Баккена.

Італійська поліція вилучала предмети та обладнання, що знаходилися в кімнаті. Щойно ми отримаємо доступ до поліцейських документів та звіту попередньої судово-медичної експертизи, ми прокоментуємо це,

– заявив юрист.

Зазначимо, що наразі слідчі з'ясовують, хто саме виставив маску на екстремальний рівень. За однією з версій, параметри могли змінити під час хаотичних спроб надати першу допомогу біатлоністу.

Відомо, що використання тренувальних масок, що імітують висоту, не заборонено правилами. Втім, Олімпійський комітет Норвегії рекомендував утриматися від їх застосування після трагедії з Баккеном.

Що відомо про спортивні досягнення Баккена?