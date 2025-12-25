Біатлоніст перебував в Італії, де виступав за команду Vingrom. 24 Канал детальніше розповідає про те, що відомо про смерть Баккена.

До теми Загадкова смерть у готелі та автотрощі: трагічні історії біатлоністів, які загинули передчасно

Що стало причиною смерті Баккена?

Мертвого Сіверта знайшли в готелі в Італії на перевалі Лавазе 23 грудня 2025 року. Його родина не повідомила про причини смерті, але попросила спокій у цей непростий час.

Відомо, що тіло Баккена виявили його товариші по збірній Норвегії. Вони були стривожені тим, що норвежець не прийшов снідати в домовлений час.

Вони мали разом потренуватись в той день. Пізніше виконувачка обов’язків генерального секретаря федерації Норвегії з лижних видів спорту Емілі Нордскар дала свій коментар щодо смерті.

Наші думки зараз насамперед з родиною Сіверта та всіма, хто був йому близький. Ми співпрацюємо з італійською владою на місці події. Звичайно, ми перебуваємо в контакті з італійською поліцією на місці події. Вони працюють на повну силу. Ми не знаємо, що стало причиною смерті. Це має з’ясувати поліція,

– йдеться у повідомленні.

Чому Баккен робив паузу в кар'єрі?

Пізніше вона розповіла, що на біатлоністі була киснева тренувальна маска, коли його знайшли мертвим. Норвезька асоціація біатлону не знає деталей придбання та використання цієї маски.

Очікується, що після різдвяних свят буде проведено розтин тіла Баккена. У норвезькій асоціації сподіваються, що це дозволить слідству встановити причину смерті спортсмена.

Відомо також, що перед цим сезоном у Сіверта була дворічна пауза в професійній кар'єрі. У 2022 році його почали турбувати проблеми з серцем. Норвежець вимушено поставив свою кар’єру на паузу та переніс операцію.

Того ж року після вакцинації від коронавірусу у Баккена діагностували перикардит. Через це норвежець відмовився від змаань на кілька років. У сезоні 2024 – 2025 Баккен таки повернувся до тренувань та виступив на етапах Кубка IBU.

Як Сіверт Баккен виступав на професійному рівні?