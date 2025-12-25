Биатлонист находился в Италии, где выступал за команду Vingrom. 24 Канал подробнее рассказывает о том, что известно о смерти Баккена.
Что стало причиной смерти Баккена?
Мертвого Сиверта был найден в отеле в Италии на перевале Лавазе 23 декабря 2025 года. Его семья не сообщила о причинах смерти, но попросила покоя в это непростое время.
Известно, что тело Баккена обнаружили его товарищи по сборной Норвегии. Они были встревожены тем, что норвежец не пришел завтракать в условленное время.
Они должны были вместе потренироваться в тот день. Позже исполняющая обязанности генерального секретаря федерации Норвегии по лыжным видам спорта Эмили Нордскар дала свой комментарий относительно смерти.
Наши мысли сейчас прежде всего с семьей Сиверта и всеми, кто был ему близок. Мы сотрудничаем с итальянскими властями на месте происшествия. Конечно, мы находимся в контакте с итальянской полицией на месте происшествия. Они работают в полную силу. Мы не знаем, что стало причиной смерти. Это должна выяснить полиция,
– говорится в сообщении.
Почему Баккен делал паузу в карьере?
Позже она рассказала, что на биатлонисте была кислородная тренировочная маска, когда его нашли мертвым. Норвежская ассоциация биатлона не знает деталей приобретения и использования этой маски.
Ожидается, что после рождественских праздников будет проведено вскрытие тела Баккена. В норвежской ассоциации надеются, что это позволит следствию установить причину смерти спортсмена.
Известно также, что перед этим сезоном у Сиверта была двухлетняя пауза в профессиональной карьере. В 2022 году его начали беспокоить проблемы с сердцем. Норвежец вынужденно поставил свою карьеру на паузу и перенес операцию.
В том же году после вакцинации от коронавируса у Баккена диагностировали перикардит. Из-за этого норвежец отказался от соревнований на несколько лет. В сезоне 2024 – 2025 Баккен таки вернулся к тренировкам и выступил на этапах Кубка IBU.
Как Сиверт Баккен выступал на профессиональном уровне?
- На Кубке мира Сиверт Баккен впервые выступил в 2020 году. Сначала ему не удалось закрепиться в сборной Норвегии из-за плохих результатов.
- Позже Баккен финишировал девятым в общем зачете и получил малый хрустальный глобус масстартов сезона 2021 – 2022. Уже на старте этого сезона он получил возможность выступить в основной команде.
- На момент трагедии Сиверт занимал 13-е место общего зачета Кубка мира по биатлону этого сезона. Последнюю гонку он провел в воскресенье, 21 декабря, где стал 20-ым в масстарте в Анси.