23 декабря 2025 года Норвежская биатлонная ассоциация получила от итальянских властей подтверждение о смерти Сиверта Баккена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз норвежской федерации.

Что известно о смерти норвежского биатлониста?

Сиверта Баккена нашли мертвым в его гостиничном номере в Италии. Причины смерти не сообщаются.

Сейчас наши мысли в первую очередь обращены к семье Сиверта и ко всем его близким. Мы сотрудничаем с итальянскими властями на местах,

– заявила исполняющая обязанности генерального секретаря Эмили Нордскар.

Члены норвежской команды просят покоя в это трудное время. Открытая для общественности поминальная церемония состоится во вторник, 23 декабря, в церкви Лиллехаммера – родного города биатлониста.

Что известно о Сиверте Баккене?