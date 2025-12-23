23 грудня 2025 року Норвезька біатлонна асоціація отримала від італійської влади підтвердження про смерть Сіверта Баккена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз норвезької федерації.
Читайте також Кашель зруйнував кар'єру, а Україну позбавили медалі: де зараз Хвостенко, яку зловили на допінгу
Що відомо про смерть норвезького біатлоніста?
Сіверта Баккена знайшли мертвим у його готельному номері в Італії. Причини смерті не повідомляються.
Наразі наші думки в першу чергу звернені до сім'ї Сіверта та до всіх його близьких. Ми співпрацюємо з італійською владою на місцях,
– заявила виконувач обов'язків генерального секретаря Емілі Нордскар.
Члени норвезької команди просять спокій у цей скрутний час. Відкрита для громадськості поминальна церемонія відбудеться у вівторок, 23 грудня, у церкві Ліллехаммера – рідного міста біатлоніста.
Що відомо про Сіверта Баккена?
- Норвезький біатлоніст народився 18 липня 1998 року у Ліллехаммері. Він дворазовий переможець юнацьких Олімпійських ігор. У 2016 році виграв "золото" у гонці переслідування та змішаній естафеті.
- Баккен тричі ставав чемпіоном Європи: у 2021 році у змішаній естафеті та у 2025 році у спринті та класичній естафеті.
- На етапах Кубка світу з біатлону дебютував у сезоні 2020/21 в Обергофі. Загалом він здобув чотири перемоги на Кубку світу, одна із яких в особистій гонці.
- Свою останню гонку Баккен провів 21 грудня, коли посів 20 місце в масстарті на етапі Кубка світу з біатлону в Ансі.
- У загальному рейтингу IBU цього сезону Баккен посідав 13 місце.