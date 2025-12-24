Биатлонист находился в Италии, где выступал за команду Vingrom. Норвежская биатлонная ассоциация 23 декабря получила подтверждение о смерти Сиверта Баккена. 24 Канал вспоминает обо всех подобных трагедиях, которые случались в мире биатлона.

Кто из биатлонистов погиб?

Лаура Дальмайер (Германия)

Немецкую биатлонистку можно назвать одной из лучших в этом виде спорта этого столетия. Девушка брала два "золота" на зимних Олимпийских играх в 2018 году, а также семь раз становилась чемпионкой мира.

Жизнь 31-летней спортсменки оборвалась в июле этого года. Лаура увлекалась альпинизмом и именно это ее и "убило". Дальмайер погибла в горах Пакистана на высоте 5700 метров под камнепадом. Ее тело до сих пор не эвакуировали с места трагедии.

Хуберт Ляйтгеб (Италия)

Итальянец был заметной персоной в биатлоне в 90-е, дважды участвуя в зимних Олимпиадах. В 1992 году в составе сборной он остановился в шаге от медалей (4 место).

Смерть Ляйтгеба наступила в 2012 году в итальянских Альпах. 4 февраля Хуберт погиб в результате схода лавины в долине Антгольц вместе со своим зятем. У спортсмена остались жена и двое детей.

Алексей Коробейников (Украина)

Спортсмен был одним из первых легионеров в составе сборной Украины. Он начал заниматься биатлоном в России, однако в 24 года он сменил гражданство на украинское ради карьеры.

В 2003 году Коробейников стал чемпионом Европы в спринте, а через три года выступил на Олимпийских играх в Турине. В марте 2014 года он попал в ДТП в Красноярском крае. Два месяца врачи боролись за его жизнь, но так и не спасли биатлониста.

Халвар Ханевольд (Норвегия)

Норвежский биатлонист был одним из самых титулованных на стыке веков. Халвар выигрывал "золото" аж на трех зимних Олимпийских играх.

Также на его счету два "серебра", одна "бронза" на ОИ и пять золотых наград чемпионатов мира. Умер Ханевольд в 2019 году у себя дома. Причины не разглашаются.

Рустам Гарифуллин (Россия)

Рустам был паралимпийцем, который занимался и лыжными гонками. На его счету две золотые медали на Паралимпийских играх в 2006 году в Турине. Гарифуллин погиб в 2015-м, когда ему было 36 лет.

Спортсмен попал в ДТП на трассе между Москвой и Казанью, столкнувшись на полной скорости с грузовиком. Вместе с Рустамом погибли его мама и тетя.

Роман Звонков (Украина)

Звонков родился в российском Екатеринбурге и выступал за сборную СССР. Однако после распада Союза он стал украинцем и участвовал в зимней Олимпиаде-1994.

Смерть встретила Романа в очень раннем возрасте. В 28 лет биатлонист попал в ДТП на Сумщине и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сиверт Баккен (Норвегия)

Сиверт – наиболее свежая новость о внезапной смерти биатлониста. Он является двукратным победителем юношеских Олимпийских игр, а в 2016 году он выиграл "золото" в гонке преследования и смешанной эстафете.

Также норвежец трижды становился чемпионом Европы. Тело Сиверта нашли в отеле в Италии 23 декабря 2025 года. Его семья не сообщила о причинах смерти, но попросила покоя в это непростое время.