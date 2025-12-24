Біатлоніст перебував в Італії, де виступав за команду Vingrom. Норвезька біатлонна асоціація 23 грудня отримала підтвердження про смерть Сіверта Баккена. 24 Канал згадує про всі подібні трагедії, які траплялись у світі біатлону.

До теми Календар і розклад гонок біатлонного сезону 2025 – 2026

Хто з біатлоністів загинув?

Лаура Дальмаєр (Німеччина)

Німецьку біатлоністку можна назвати однією з найкращих у цьому виді спорту цього сторіччя. Дівчина брала два "золота" на зимових Олімпійських іграх у 2018 році, а також сім разів ставала чемпіонкою світу.

Життя 31-річної спортсменки обірвалось у липні цього року. Лаура захоплювалась альпінізмом і саме це її і "вбило". Дальмаєр загинула в горах Пакистану на висоті 5700 метрів під каменепадом. Її тіло досі не евакуювали з місця трагедії.

Хуберт Ляйтгеб (Італія)

Італієць був помітною персоною в біатлоні у 90-ті, двічі бравши участь в зимових Олімпіадах. У 1992 році у складі збірної він зупинився за крок від медалей (4 місце).

Смерть Ляйтгеба настала у 2012 році в італійських Альпах. 4 лютого Хуберт загинув унаслідок сходження лавини у долині Антгольц разом зі своїм зятем. У спортсмена залишилися дружина та двоє дітей.

Олексій Коробейников (Україна)

Спортсмен був одним з перших легіонерів в складі збірної України. Він почав займатися біатлоном в Росії, проте у 24 роки він змінив громадянство на українське заради кар'єри.

У 2003 році Коробейников став чемпіоном Європи в спринті, а через три роки виступив на Олімпійських іграх в Турині. У березні 2014 року він потрапив у ДТП в Красноярському краї. Два місяці лікарі боролися за його життя, але так і не врятували біатлоніста.

Халвар Ханевольд (Норвегія)

Норвезький біатлоніст був одним з найбільш титулованих на стику століть. Халвар вигравав "золото" аж на трьох зимових Олімпійських іграх.

Також на його рахунку два "срібла", одна "бронза" на ОІ та п'ять золотих нагород чемпіонатів світу. Помер Ханевольд у 2019 році у себе вдома. Причини не розголошуються.

Рустам Гаріфуллін (Росія)

Рустам був паралімпійцем, який займався та лижними перегонами. На його рахунку дві золоті медалі на Паралімпійских іграх у 2006 році в Турині. Гаріфуллін загинув у 2015-му, коли йому було 36 років.

Спортсмен потрапив у ДТП на трасі між Москвою та Казанню, зіштовхнувшись на повній швидкості із вантажівкою. Разом із Рустамом загинули його мама та тітка.

Роман Звонков (Україна)

Звонков народився у російському Єкатеринбурзі та виступав за збірну СРСР. Проте після розпаду Союзу він став українцем та брав участь у зимовій Олімпіаді-1994.

Смерть зустріла Романа у дуже ранньому віці. У 28 років біатлоніст потрапив у ДТП на Сумщині та отримав травми, несумісні із життям.

Сіверт Баккен (Норвегія)

Сіверт – найбільш свіжа новина про раптову смерть біатлоніста. Він є дворазовим переможцем юнацьких Олімпійських ігор, а у 2016 році він виграв "золото" у гонці переслідування та змішаній естафеті.

Також норвежець тричі ставав чемпіоном Європи. Тіло Сіверта знайшли в готелі в Італії 23 грудня 2025 року. Його родина не повідомила про причини смерті, але попросила спокій у цей непростий час.