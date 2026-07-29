ПАОК – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы и можно ли бесплатно

В четверг, 30 июля, Динамо сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа. Эта игра состоится в Салониках на стадионе "Тумба".

Матч ПАОК – Динамо начнется в 20:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

ПАОК – Динамо: как посмотреть матч Лиги Европы

В Украине матч между ПАОК и Динамо можно посмотреть в прямом эфире бесплатно. Игру покажут на телеканале 2+2, а также на YouTube-каналах Динамо и Footballhub.

Напомним, на прошлой неделе команды встретились в польском городе Люблин. Динамовцы открыли счет в матче, однако в итоге уступили грекам со счетом 2:3.

Во время матча греческие фанаты провоцировали болельщиков киевлян, вывесив флаг России. Как известно, владельцем ПАОКа является греко-российский олигарх Иван Саввиди.

Накануне второго матча Динамо официально обратилось в дисциплинарные органы УЕФА с требованием наказать виновных в провокации. В свою очередь в ПАОКе заявили, что "для них существует только одна борьба, которая ведется на футбольном поле".

Кто следующий соперник Динамо

Следующий соперник Динамо в еврокубках напрямую зависит от результата матча против ПАОКа. Если "бело-синие" победят, то пройдут в следующий этап квалификации Лиги Европы.

В третьем раунде соперником Динамо может стать победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия).

Если же подопечные Игоря Костюка проиграют, то вылетят из Лиги Европы в Лигу конференций. В таком случае в 3-м раунде квалификации Лиги конференций соперником киевлян станет победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария).