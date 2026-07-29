Матч ПАОК – Динамо розпочнеться о 20:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

ПАОК – Динамо: як подивитися матч Ліги Європи

В Україні поєдинок між ПАОКом і Динамо можна наживо переглянути безкоштовно. Гру покажуть на телеканалі 2+2, а також на ютуб-каналах Динамо та Footballhub.

Нагадаємо, минулого тижня команди зустрілися у польському місті Люблін. Динамівці відкрили рахунок у грі, проте в підсумку поступилися грекам з рахунком 2:3.

Під час поєдинку грецькі фанати провокували вболівальників киян, вивісивши прапор Росії. Як відомо, власником ПАОКа є грецько-російський олігарх Іван Саввіді.

Напередодні другого матчу Динамо офіційно звернулось до дисциплінарних органів УЄФА з вимогою покарати винних у провокації. Натомість у ПАОКу заявили, що "для них існує лише одна боротьба, яка ведеться на футбольному полі".

Хто наступний суперник Динамо

Наступний суперник Динамо у єврокубках напряму залежить від результату матчу проти ПАОКа. Якщо "біло-сині" переможуть, то пройдуть в наступний етап кваліфікації Ліги Європи.

У третьому раунді суперником Динамо може стати переможець пари Хаммарбю (Швеція) / Андерлехт (Бельгія).

Якщо ж підопічні Ігоря Костюка програють, то вилетять з Ліги Європи у Лігу конференцій. У такому випадку у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій суперником киян стане переможець пари Карабах (Азербайджан) / ЦСКА Софія (Болгарія).