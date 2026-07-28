Команда Ігоря Костюка зберігає шанси на продовження боротьби в Лізі Європи, однак для цього необхідно перемагати на полі грецького гранда. На вболівальників очікує напружене протистояння, яке визначить долю обох клубів у єврокубках, повідомляє 24 Канал.

Динамо зіграє вирішальний матч із ПАОКом

У четвер, 30 липня, київське Динамо завітає до Салонік, де проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27 проти ПАОКа.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Тумба". Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

Тижнем раніше команди подарували результативний матч у польському Любліні. Динамо двічі забивало, однак у підсумку поступилося з рахунком 2:3. Тож тепер для виходу до наступного раунду киянам необхідно здобувати перемогу на виїзді.

Перед стартом протистояння український клуб уже подолав першу перепону в єврокубковому сезоні. У попередньому раунді Динамо двічі зіграло внічию 0:0 з румунською Університатею з Клужа-Напоки, а путівку до другого етапу кваліфікації вибороло лише в серії післяматчевих пенальті.

Де дивитися матч і хто стане наступним суперником Динамо

Українські вболівальники зможуть безкоштовно переглянути зустріч у прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Переможець двоматчевого протистояння Динамо – ПАОК вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зустрінеться з сильнішим у парі шведського Хаммарбю та бельгійського Андерлехта.

Команда, яка зазнає поразки, не завершить єврокубковий сезон. Вона продовжить виступи у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти невдахи протистояння Карабаха та ЦСКА Софія.

Для Динамо цей поєдинок стане одним із ключових на старті нового сезону. Успіх дозволить не лише зберегти шанси на вихід до основного етапу Ліги Європи, а й наблизить клуб до важливих очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА для України.