Легендарный форвард Манчестер Юнайтед и сборной Франции оказался родственником Папы Римского

Французские ученые исследовали родословную новоизбранного Папы Римского Льва ХIV и звезды футбола Эрика Кантоны. Оказалось, что они имеют общие родственные связи.

Новый Папа Римский Лев XIV, который носил имя Роберт Фрэнсис Превост, родился в Чикаго. Понтифик имеет франко-итальянское происхождение, пишет 24 Канал со ссылкой на Geneanet.

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Что связывает Папу Римского с "Королем Эриком"

Французские генеалоги сумели исследовать его родословную вплоть до 1415 года. Они обнаружили, что у Папы Римского и экс-футболиста Эрика Кантоны есть общие родственники.

Две незаурядные личности современности объединяет пара Бертрана Негреля и Луизы Жан, которые поженились в 1566 году в южной Франции.

В семейном дереве общие предки находятся на расстоянии между 12 и 15 поколением. Интересно, что к семье Негреля также относится известный французский писатель и философ Альбер Камю.

Отметим, что Эрик Кантона, который имел прозвище "Король Эрик", стал культовым игроком Манчестер Юнайтед и сборной Франции в начале 90-х годов прошлого века. Харизматичный форвард своим примером вдохновлял молодых Райана Гиггза, Дэвида Бекхэма, Пола Скоулза к новым вершинам. В составе "красных дьяволов" француз провел пять сезонов, завоевав четыре чемпионских титула.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV большое внимание уделяет спорту. В своей резиденции он провел встречу с первой ракеткой мира Янником Синнером, с которым договорился провести благотворительный турнир.